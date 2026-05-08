A l’ONU, le Maroc appelle à une gouvernance internationale concertée et solidaire des questions migratoires

Il a, à cette occasion, rappelé le message royal adressé aux participants à la Conférence internationale d’adoption du Pacte de Marrakech en 2018, dans lequel le Souverain a souligné que « Le Pacte Mondial n’est pas une fin en soi. Il ne fait sens que par sa mise en œuvre effective ».

M. Chekkori a ajouté, qu’en droite ligne des très Hautes Orientations Royales, le Maroc a poursuivi son implication dans la mise en œuvre effective des objectifs du Pacte, tout en réaffirmant que la ligne poursuivie pour atteindre son implémentation repose sur le leadership par l’exemple et le partage des bonnes pratiques formulées dans le cadre du Réseau des pays champions de la Migration, auquel le Maroc a adhéré et a eu l’honneur de présider en 2023.

La révision du Pacte de Marrakech, a-t-il précisé, ne constitue pas pour le Maroc un simple exercice procédural ou de circonstance, mais plutôt une opportunité pour présenter volontairement son bilan de réalisations effectivement concrétisées et ses engagements additionnels en perspective du prochain cycle d’examen du Pacte.

A ce titre, M. Chekkori a présenté des illustrations dudit bilan couvrant des domaines structurants ayant pour objectif d’asseoir une gouvernance humaniste et responsable, notamment la gestion humanisée des frontières, l’accès aux services de bases, tels la santé, l’éducation, l’emploi et l’entreprenariat, la production de données et d’indicateurs relatifs à la migration en vue d’adopter des politiques aussi bien réalistes et prospectives, ainsi qu’un plaidoyer pour un narratif positif autour de la migration en tant que levier de développement au bénéfice partagé.

Il a souligné dans ce contexte que ce bilan a permis de développer plus d’une centaine de bonnes pratiques ayant recueilli la reconnaissance d’organisations et d’institutions internationales ayant mandat sur la migration.

M. Chekkori a souligné par ailleurs que le Maroc, en tant que pays d’origine, de transit et de destination, reste conscient que les mesures nationales, quel que soit leur niveau d’efficacité, demeureront incomplètes sans une coordination sous-régionale, des stratégies continentales et des partenariats internationaux – en affirmant que c’est justement la logique de l’Agenda africain sur les migrations que promeut le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Leader Africain sur les questions migratoires.

Et de conclure en soulignant l’importance de cette révision considérée comme une opportunité pour renforcer le consensus international sur une gouvernance solidaire mettant les droits des migrants et leur communauté au centre de ses objectifs.