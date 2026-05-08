Sahel–Atlantique : le Maroc face à la crise des flux

L’instabilité sahélienne est souvent décrite à partir de ses signes les plus visibles : coups d’État, groupes armés, recul de l’État, tensions frontalières et recompositions d’alliances. Cette lecture reste nécessaire, mais elle ne suffit plus. Le Sahel ne traverse pas seulement une crise sécuritaire. Il traverse une crise des flux : flux de marchandises, d’or, de carburant, de personnes, de financements, d’influence et de confiance.

C’est dans cette perspective que la place du Maroc doit être comprise. Non comme une puissance qui prétendrait résoudre seule l’équation sahélienne, ni comme un acteur militaire de substitution, mais comme un pays qui propose une réponse structurelle : réorganiser les circulations, ouvrir des accès, structurer des corridors légaux et réduire l’espace dans lequel prospèrent les économies grises.

L’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique s’inscrit dans cette logique. Elle ne relève pas seulement du transport ou du commerce. Elle propose un désenclavement stratégique : offrir aux États sahéliens une ouverture vers des infrastructures routières, portuaires et logistiques capables de diversifier leurs dépendances.

Dans le Sahel, l’instabilité ne se nourrit pas uniquement de l’idéologie ou des fractures politiques. Elle s’alimente aussi par des routes informelles, des trafics, des prélèvements illégaux, des réseaux d’intermédiaires et des circuits financiers opaques. Là où l’État ne contrôle plus les flux, d’autres acteurs contrôlent les passages, les prix, les protections et parfois la loyauté des populations.

L’enclavement devient alors une vulnérabilité stratégique. Il ne produit pas seulement de la distance ; il produit de la dépendance. Un État qui dépend de corridors fragiles, coûteux ou instables perd une partie de sa liberté économique et politique.

La réponse marocaine prend ici son sens. Elle ne promet pas une pacification immédiate du Sahel. Elle avance une autre hypothèse : si une partie de l’instabilité vient des routes grises, de l’opacité et de l’enclavement, alors une partie de la réponse passe par des corridors légaux, traçables et économiquement utiles.

C’est pourquoi l’accès atlantique ne doit pas être réduit à une infrastructure. Un corridor n’est stratégique que s’il transporte plus que des marchandises : il doit transporter de la confiance. Il doit être accompagné de règles, de coopération douanière, de transparence financière, de sécurité, de traçabilité et de bénéfices réels pour les populations.

Le Maroc ne prétend donc pas remplacer les États sahéliens, ni les dispositifs sécuritaires nécessaires. Il introduit une variable structurante : l’Atlantique comme levier de désenclavement, de diversification et de recomposition des dépendances. Le Sahel cesse alors d’être seulement une marge instable ; il peut devenir un espace de connexion entre l’intérieur continental et l’océan.

Cette approche a toutefois ses limites. L’Atlantique n’est pas une solution magique. La réussite dépendra de la sécurité des corridors, de l’adhésion réelle des pays sahéliens, de la coordination entre États, de la gouvernance des flux et de la capacité à transformer l’ouverture maritime en gains concrets.

Mais l’intérêt stratégique est là. Le Sahel révèle une vérité plus large : la souveraineté ne se perd pas seulement lorsque l’État perd le contrôle de la violence. Elle se perd aussi lorsqu’il perd le contrôle des flux.

Flux de valeur, de marchandises, de financement, d’influence, de confiance et de sens. La place du Maroc se situe précisément dans cette proposition : non pas régler seul la crise sahélienne, mais offrir une architecture crédible de circulation, de confiance et de stabilité partagée.