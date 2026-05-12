Le Maroc en première ligne au sommet « Africa Forward » à Nairobi : vers des partenariats renforcés avec la France et l’Afrique

Le sommet “Africa Forward” a débuté ce mardi à Nairobi, réunissant des leaders africains et français autour d’une ambition commune : renforcer les partenariats entre l’Afrique et la France pour favoriser l’innovation et la croissance. La délégation marocaine, conduite par le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, représentant le Roi Mohammed VI, joue un rôle central dans cet événement.

Parmi les membres de la délégation marocaine figurent des personnalités influentes telles que la ministre de la Transition énergétique, Leila Benali, et le ministre de la Santé, Amine Tehraoui. Leur participation témoigne de l’engagement du Maroc à promouvoir des initiatives de coopération dynamique sur le continent africain. La présence d’une importante délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), dirigée par son président Chakib Alj, souligne également l’importance des acteurs du secteur privé dans cette démarche.

Co-organisé par le Kenya et la France, ce sommet met en lumière la diversité des participants, englobant des chefs d’État, des entreprises, des jeunes, des artistes et des acteurs de la société civile. L’objectif est clair : établir des partenariats “robustes et équilibrés”, basés sur des complémentarités économiques réelles, tout en répondant aux besoins des populations.

Le forum d’affaires “Africa Forward : Inspire & Connect”, qui a eu lieu la veille, a permis d’initier des échanges fructueux entre dirigeants d’entreprises africaines et françaises. Ces rencontres visent à faciliter les partenariats économiques et à créer de nouvelles opportunités d’investissement, essentielles pour le développement durable des pays africains.

Les discussions abordent également des enjeux cruciaux tels que le financement du développement, la souveraineté et la compétitivité, ainsi que les questions de paix et de sécurité, en soutien aux médiations africaines et aux actions de l’Union africaine. Les conclusions de ce sommet pourraient avoir des répercussions significatives sur le prochain Sommet du G7, prévu à Évian en juin prochain, renforçant ainsi l’importance des relations franco-africaines sur la scène internationale.

En somme, le sommet “Africa Forward” représente une étape majeure dans la construction de partenariats durables entre l’Afrique et la France, ouvrant la voie à une collaboration plus étroite et à des solutions innovantes face aux défis communs. Le Maroc, en tant qu’acteur clé, est bien positionné pour jouer un rôle de leader dans cette dynamique.