Hantavirus : le Brésil signale son premier décès, « un cas isolé » sans lien avec le navire MV Hondius

La victime, un homme de 46 ans résidant dans la municipalité de Carmo do Paranaiba, dans l’État du Minas Gerais (sud-est), est décédée le 8 février après avoir contracté le virus à la suite d’un contact avec des rongeurs sauvages dans une zone agricole, a indiqué dimanche le secrétariat à la Santé de cet État.

« Il s’agit d’un cas isolé, sans relation avec d’autres cas de la maladie », a souligné le secrétariat à la Santé du Minas Gerais, insistant sur l’absence de lien avec l’épidémie détectée à bord du MV Hondius, parti d’Ushuaia, dans le sud de l’Argentine.

Des analyses effectuées par la Fondation Ezequiel Dias ont confirmé l’infection au hantavirus.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recense à ce stade six cas confirmés de hantavirus parmi huit cas suspects, dont trois décès enregistrés depuis le début de cette crise sanitaire à bord du navire battant pavillon néerlandais.

Le ministère brésilien de la Santé a également affirmé qu’aucun élément ne permettait, à ce stade, d’établir un lien entre le cas recensé au Brésil et le foyer à bord du navire, tout en assurant que le risque global de propagation demeurait faible.

Dans l’État du Paraná (sud), les autorités sanitaires ont également confirmé vendredi deux cas de hantavirus, tandis que onze autres cas suspects font actuellement l’objet d’investigations.

Le hantavirus est une zoonose virale transmise principalement par l’inhalation de particules provenant de l’urine, des excréments ou de la salive de rongeurs infectés. La maladie peut provoquer un syndrome cardio-pulmonaire sévère, accompagné de détresse respiratoire aiguë pouvant entraîner la mort.