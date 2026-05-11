Royaume-Uni : Starmer renforce son engagement envers l’Europe

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a réaffirmé lundi son engagement à renforcer les liens avec l’Union européenne (UE), en laissant ouverte la possibilité d’assouplir certaines positions héritées du Brexit. Dans un discours destiné à répondre à ses détracteurs suite à la débâcle du Parti travailliste lors des élections locales et régionales, il a annoncé qu’une plateforme pour établir des relations plus étroites avec l’UE serait présentée prochainement.

M. Starmer a critiqué le précédent gouvernement conservateur, qu’il accuse d’avoir rompu les relations avec l’Europe. Il a promis que son administration travailliste serait définie par la reconstruction de cette relation, visant à renforcer le Royaume-Uni économiquement, commercialement et en matière de défense. Le Premier ministre a exprimé son désir de définir « une nouvelle direction pour la Grande-Bretagne » lors du prochain sommet UE-Royaume-Uni prévu à Bruxelles.

Lors de son discours, M. Starmer a insisté sur la nécessité de changements pour faire face aux enjeux liés à la croissance, à la sécurité et à la défense. Son gouvernement travaille actuellement sur des projets visant à élargir les domaines d’alignement avec les règles européennes, afin de fluidifier les échanges commerciaux. Cependant, des analystes avertissent que cette démarche pourrait s’avérer complexe, Bruxelles étant susceptible d’exiger des contributions financières et un retour partiel à la libre circulation des personnes en échange d’un accès accru au marché unique.

Bien qu’aucune date n’ait encore été fixée pour la rencontre entre M. Starmer et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les médias britanniques anticipent que celle-ci pourrait avoir lieu cet été. Cette initiative représente un tournant potentiel pour le Parti travailliste, qui fait face à un recul dans les sondages, et souligne la volonté de M. Starmer de redéfinir la place du Royaume-Uni en Europe.