Maroc-USA: Rabat abrite la 9ème session du Comité conjoint de suivi de l’Accord de Libre-Échange

A l’occasion de cette rencontre ayant connu la participation du bureau du Représentant américain au Commerce (Office of the United States Trade Representative) et d’une délégation de hauts responsables institutionnels, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné que ces concertations s’inscrivent dans le sillage de la mise en œuvre de la Vision Royale éclairée visant à renforcer les capacités de l’économie nationale et à consolider les relations du Royaume avec ses alliés stratégiques.

Lors d’une déclaration à la presse à l’issue de la réunion, M. Mezzour a mis en exergue l’impératif de consolider davantage le partenariat stratégique Rabat-Washington, notamment dans un contexte international marqué par d’importantes fluctuations et perturbations, tout en insistant sur la nécessité d’aboutir à des solutions concrètes pour assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux entre les deux pays.

Les discussions, a fait savoir le ministre, ont également porté sur l’élaboration d’une vision commune pour fluidifier les transactions commerciales, ajoutant que les deux parties ont abordé les volets douaniers et les moyens de faciliter l’accès d’une multitude de produits marocains au marché américain.

En effet, M. Mezzour a précisé que cette rencontre, qui a été l’occasion de rappeler le rôle du Maroc en tant que véritable hub et porte d’entrée privilégiée vers le marché africain, a permis d’examiner l’impact des récentes décisions douanières adoptées par les États-Unis et d’étudier les mécanismes à même d’optimiser et de renforcer le positionnement et l’accès des produits marocains dans le cadre de cette nouvelle donne.