L’Europe face au piège des dépendances chinoises

Parler aujourd’hui de la Chine uniquement comme d’une puissance commerciale serait réducteur. Le véritable basculement en cours ne se situe plus seulement dans les volumes d’échanges ou les excédents commerciaux. Il réside dans une transformation beaucoup plus profonde : l’économie mondiale est devenue un espace de rivalité stratégique où les infrastructures, les technologies, les chaînes de valeur et les dépendances industrielles se transforment progressivement en instruments de puissance.

Pendant plusieurs décennies, l’ouverture économique a été pensée comme un facteur de stabilisation mondiale. Plus les économies seraient interdépendantes, moins les conflits deviendraient probables. Cette logique a structuré la mondialisation contemporaine. Mais la relation entre la Chine, les États-Unis et l’Europe montre aujourd’hui les limites de cette vision. L’interdépendance n’a pas supprimé les rapports de force ; elle les a déplacés vers de nouveaux terrains : semi-conducteurs, batteries, données, ports, intelligence artificielle, terres rares, cloud, infrastructures numériques et logistique mondiale.

La Chine a parfaitement compris cette mutation. Sa stratégie ne repose pas principalement sur la confrontation directe. Elle s’appuie sur une intégration progressive dans les structures critiques de l’économie mondiale. Ports, télécommunications, réseaux industriels, minerais stratégiques, véhicules électriques, infrastructures énergétiques ou plateformes numériques : Pékin avance par accumulation de positions plutôt que par démonstration de puissance spectaculaire.

Cette approche produit un effet majeur : elle transforme les dépendances économiques en capacités d’influence stratégique.

L’Europe se trouve aujourd’hui dans une position particulièrement délicate. Son modèle économique reste fortement ouvert, exportateur et dépendant des chaînes mondiales. Or cette ouverture devient progressivement une vulnérabilité. La dépendance européenne aux terres rares chinoises, aux composants électroniques, aux batteries ou à certaines infrastructures technologiques révèle une fragilité structurelle que les crises récentes ont brutalement exposée.

La pandémie avait déjà montré les risques liés à l’externalisation industrielle massive. La guerre en Ukraine a ensuite rappelé qu’une dépendance économique pouvait rapidement devenir un levier géopolitique. La question chinoise pousse désormais cette logique encore plus loin : ce ne sont plus seulement les matières premières ou l’énergie qui sont concernées, mais les technologies critiques qui structureront l’économie du XXIe siècle.

Les États-Unis ont pris acte de cette réalité beaucoup plus rapidement que l’Europe. Washington considère désormais la compétition avec Pékin comme une rivalité systémique globale. Les restrictions sur les semi-conducteurs, les sanctions technologiques, les politiques de relocalisation industrielle ou les stratégies de « friendshoring » traduisent une volonté claire : limiter la capacité chinoise à contrôler les infrastructures critiques de demain.

L’Europe, elle, reste partagée entre deux impératifs contradictoires. D’un côté, elle cherche à préserver ses intérêts économiques dans le marché chinois. De l’autre, elle prend progressivement conscience des risques liés à certaines dépendances stratégiques. Cette ambiguïté fragilise la cohésion occidentale. Car la question centrale n’est plus seulement économique : elle devient géopolitique, industrielle et technologique.

Le risque systémique majeur réside précisément là. La Chine ne menace pas uniquement les équilibres commerciaux mondiaux. Elle agit comme un révélateur des fragilités occidentales et expose les divergences stratégiques entre les États-Unis et l’Europe, les hésitations européennes sur la souveraineté industrielle, et la difficulté des démocraties libérales à concilier ouverture économique et sécurité stratégique.

Cette reconfiguration dépasse largement les seules relations transatlantiques. Elle redessine également les équilibres africains et atlantiques. L’Afrique devient un espace central de compétition pour les minerais critiques, les corridors logistiques, les ports et les infrastructures énergétiques. Les investissements chinois dans les routes, les chemins de fer, les télécommunications ou les installations portuaires ne relèvent pas uniquement du développement économique. Ils participent d’une stratégie d’ancrage dans les grands flux mondiaux de demain.

Dans ce contexte, certains espaces prennent une importance nouvelle. Le Maroc illustre cette recomposition silencieuse. Avec Tanger Med, l’Initiative Atlantique, le développement logistique et industriel, le royaume cherche à se positionner comme plateforme euro-atlantique capable de dialoguer simultanément avec l’Europe, les États-Unis, l’Afrique et l’Asie.

Cette stratégie repose moins sur l’alignement que sur la diversification des partenariats et la maîtrise des corridors stratégiques.

Car la bataille qui s’ouvre n’est pas uniquement militaire ou diplomatique. Elle porte désormais sur le contrôle des dépendances. Celui qui maîtrise les infrastructures, les technologies critiques, les données, les chaînes logistiques et les capacités industrielles dispose d’un pouvoir d’influence supérieur à celui que procuraient autrefois certaines formes classiques de domination territoriale.

Le XXIe siècle pourrait ainsi être moins celui des conquêtes visibles que celui des dépendances invisibles.