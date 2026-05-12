Le Koweït condamne l’infiltration d’un groupe armé des Gardiens de la révolution iraniens

La même source, a précisé que le groupe armé des Gardiens de la révolution iraniens s’est heurté aux forces armées koweïtiennes, avant d’être arrêté, faisant savoir qu’un membre des forces armées koweïtiennes a été blessé lors de cette opération.

Dans un communiqué, le ministère Koweïtien, a appelé l’Iran à cesser immédiatement et sans conditions, ses actes illégaux et hostiles qui menacent la sécurité et la stabilité de la région, et compromettent tous les efforts régionaux et internationaux visant la désescalade des tensions.

Après avoir réaffirmé l’attachement historique et constant de l’Etat du Koweït aux principes de bon voisinage et son rejet catégorique de toute utilisation de son territoire et de son espace aérien pour mener des actes hostiles contre n’importe quel pays, le ministère a souligné que les agressions menées par l’Iran constituent une violation flagrante de la souveraineté du Koweït, ainsi que des règles du droit international et des dispositions de la Charte des Nations Unies.

Ces agressions constituent également un défi manifeste à la volonté de la communauté internationale et à la résolution 2817 du Conseil de sécurité.

De même, le ministère Koweïtien des Affaires Etrangères, a indiqué que l’Iran assume l’entière responsabilité de ces actes hostiles, notant que le Koweït se réserve le plein droit à la légitime défense et ce, conformément à l’article (51) de la Charte des Nations Unies, et à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour défendre sa souveraineté et protéger son peuple et les résidents sur son territoire, conformément au droit international.