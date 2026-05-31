Nouvelle frappe américaine contre des narcotrafiquants dans le Pacifique : trois morts

Le Commandement militaire américain pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) a annoncé qu’une nouvelle opération contre une embarcation de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique avait conduit à la mort de trois personnes.

Dans un communiqué publié sur X, Southcom a précisé que le navire ciblé naviguait le long de routes de narcotrafic bien connues dans l’est du Pacifique et était impliqué dans des activités de trafic de drogue. « Trois narcoterroristes de sexe masculin ont été tués au cours de cette action menée samedi », a déclaré le Commandement.

Des images vidéo accompagnant le message montraient le bateau immobile en pleine mer avant d’être englouti par une explosion.

Avec cette nouvelle frappe, le bilan de la campagne militaire américaine contre des trafiquants de drogue présumés dans les eaux du Pacifique et des Caraïbes fait état d’au moins 200 personnes tuées depuis septembre 2025.

Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis.