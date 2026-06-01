Mondial 2026 : L’Argentine mise sur Messi et une génération ambitieuse pour défendre son titre

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a annoncé la liste des 26 joueurs qui défendront le titre mondial lors de la Coupe du monde 2026. L’équipe s’appuie sur le noyau victorieux du Qatar tout en intégrant de nouveaux talents.

Lionel Messi, à 38 ans, sera la figure emblématique de cette sélection, marquant sa sixième participation à la Coupe du monde. L’Argentine, championne en titre et leader des éliminatoires sud-américaines, est considérée comme l’une des favorites du tournoi.

La majorité des joueurs ayant remporté la Copa América 2021 et la Coupe du monde 2022 sont de retour, dont le gardien Emiliano Martinez, les défenseurs Cristian Romero et Nahuel Molina, ainsi que les milieux Rodrigo De Paul et Enzo Fernández. Cette continuité vise à préserver l’identité collective de l’équipe.

Huit joueurs feront leur première expérience en Mondial, un signe de maturité pour le groupe. Scaloni a également choisi des joueurs polyvalents, adaptés à plusieurs systèmes de jeu, pour faire face à un calendrier chargé.

Malgré quelques incertitudes physiques, plusieurs cadres ont été retenus, mais l’absence notable est celle de Marcos Acuna, héros du Mondial qatari.

L’équipe se rassemblera à Kansas City à partir du 1er juin pour peaufiner sa préparation, avec deux matchs amicaux prévus avant le début du tournoi. L’Argentine débutera sa campagne le 16 juin contre l’Algérie, suivie de l’Autriche et de la Jordanie dans le groupe J.