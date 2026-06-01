Meeting international Mohammed VI d’athlétisme 2026 : Principaux résultats

Voici les principaux résultats du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, troisième étape de la Ligue de Diamant 2026, disputé dimanche au Stade Olympique à Rabat.
Hommes
- 1500 m :
- Yared Nuguse (USA) – 3:30.35
- Isaac Nader (POR) – 3:30.43
- Azeddine Habz (FRA) – 3:30.68
- 200 m :
- Kenneth Bednarek (USA) – 19.69
- Letsile Tebogo (BOT) – 19.96
- Sinesipho Dambile (AFS) – 20.03
- 400 m :
- Jacory Patterson (USA) – 44.11
- Matthew Hudson-Smith (GBR) – 44.25
- Khaleb Mcrae (USA) – 44.40
- 3000 m steeple :
- Soufiane El Bakkali (MAR) – 7:57.25
- Frederik Ruppert (ALL) – 7:57.80
- Simon Kiprop Koech (KEN) – 7:59.44
- Poids :
- Joe Kovacs (USA) – 22.58
- Ryan Crouser (USA) – 21.59
- Jordan Geist (USA) – 21.56
Dames
- Saut en hauteur :
- Yaroslava Mahuchikh (UKR) – 1.97 m
- Eleanor Patterson (AUS) – 1.94 m
- Angelina Topić (SER) – 1.94 m
- 800 m :
- Audrey Werro (SUI) – 1:56.56
- Tsige Duguma (ETH) – 1:57.24
- Lilian Odira (KEN) – 1:57.27
- 100 m :
- Tina Clayton (JAM) – 10.85
- Lavanya Williams (JAM) – 10.95
- Jonielle Smith (JAM) – 11.00
- Disque :
- Valarie Sion (USA) – 68.75 m
- Jorinde Van Klinken (NED) – 66.72 m
- Laulauga Tausaga (USA) – 65.94 m
- 400 m haies :
- Emma Zapletalová (SLO) – 52.82
- Anna Cockrell (USA) – 53.18
- Rushell Clayton (JAM) – 53.75