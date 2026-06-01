Meeting international Mohammed VI d’athlétisme 2026 : Principaux résultats

En directSport
Par

Voici les principaux résultats du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, troisième étape de la Ligue de Diamant 2026, disputé dimanche au Stade Olympique à Rabat.

Hommes

  • 1500 m :
    1. Yared Nuguse (USA) – 3:30.35
    2. Isaac Nader (POR) – 3:30.43
    3. Azeddine Habz (FRA) – 3:30.68
  • 200 m :
    1. Kenneth Bednarek (USA) – 19.69
    2. Letsile Tebogo (BOT) – 19.96
    3. Sinesipho Dambile (AFS) – 20.03
  • 400 m :
    1. Jacory Patterson (USA) – 44.11
    2. Matthew Hudson-Smith (GBR) – 44.25
    3. Khaleb Mcrae (USA) – 44.40
  • 3000 m steeple :
    1. Soufiane El Bakkali (MAR) – 7:57.25
    2. Frederik Ruppert (ALL) – 7:57.80
    3. Simon Kiprop Koech (KEN) – 7:59.44
  • Poids :
    1. Joe Kovacs (USA) – 22.58
    2. Ryan Crouser (USA) – 21.59
    3. Jordan Geist (USA) – 21.56

Dames

  • Saut en hauteur :
    1. Yaroslava Mahuchikh (UKR) – 1.97 m
    2. Eleanor Patterson (AUS) – 1.94 m
    3. Angelina Topić (SER) – 1.94 m
  • 800 m :
    1. Audrey Werro (SUI) – 1:56.56
    2. Tsige Duguma (ETH) – 1:57.24
    3. Lilian Odira (KEN) – 1:57.27
  • 100 m :
    1. Tina Clayton (JAM) – 10.85
    2. Lavanya Williams (JAM) – 10.95
    3. Jonielle Smith (JAM) – 11.00
  • Disque :
    1. Valarie Sion (USA) – 68.75 m
    2. Jorinde Van Klinken (NED) – 66.72 m
    3. Laulauga Tausaga (USA) – 65.94 m
  • 400 m haies :
    1. Emma Zapletalová (SLO) – 52.82
    2. Anna Cockrell (USA) – 53.18
    3. Rushell Clayton (JAM) – 53.75
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite