Soufiane El bakkali réalise la meilleure performance mondiale au Meeting international Mohammed VI d’athlétisme

La meilleure performance mondiale (MPM) de l’année, réalisée en 7 min 57 s 25, dimanche, lors du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, troisième étape de la Ligue de diamant, constitue une motivation supplémentaire pour tenter de battre le record du monde du 3.000 m steeple, a affirmé l’athlète marocain Soufiane El Bakkali.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette victoire, El Bakkali a souligné que le fait d’entamer sa saison sportive avec un tel chrono le conforte dans sa quête du record du monde de la discipline. Il a ajouté que ce record exige des conditions spécifiques, une préparation rigoureuse et une stratégie bien définie.

Commentant la course, il a dit que la compétition était particulièrement relevée, notamment face aux coureurs kényans, éthiopiens et aux athlètes européens, qui démontrent chaque année l’étendue de leur potentiel.

Dans ce contexte, il a indiqué que son expérience acquise au Meeting international Mohammed VI d’athlétisme lui a permis de réaliser cette performance et de bien gérer sa course, précisant que c’est toujours un immense plaisir de s’imposer à domicile devant le public marocain.

Il a également estimé que cette victoire est de bon augure pour les prochaines échéances auxquelles il prendra part, notamment à Stockholm et à Doha, ainsi qu’aux Jeux olympiques de Los Angeles.

Cette troisième étape de la Ligue de diamant, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a réuni des athlètes issus de 40 pays des quatre coins du monde, parmi lesquels figurent des champions olympiques et des champions du monde.

Ce meeting est le fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, le Comité national olympique marocain, la Fédération royale marocaine d’athlétisme et la Région Rabat-Salé-Kénitra.