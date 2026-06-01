Un météore explose au-dessus du Massachusetts, provoquant des détonations assourdissantes

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Par Atlasinfo

 Un météore a explosé samedi au-dessus du Massachusetts, au nord-est des États-Unis, générant une puissance équivalente à 300 tonnes de TNT et provoquant des “détonations assourdissantes”, selon l’Agence spatiale américaine (NASA).

L’explosion du corps céleste a eu lieu à 14h06 locales (18h06 GMT), comme l’a indiqué Jennifer Dooren, cheffe adjointe pour la presse à la NASA, dans un communiqué.

“Cette boule de feu n’a été associée à aucune pluie de météores actuellement active. Il s’agissait d’un objet naturel et non d’une rentrée de débris spatiaux ou d’un satellite”, a-t-elle précisé.

L’énergie libérée lors de cette rupture est estimée à environ 300 tonnes de TNT, ce qui explique les détonations entendues dans la région. Selon la NASA, le météore se déplaçait à une vitesse de 120.000 km/h, à environ 64 kilomètres d’altitude.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux habitants de la zone ont rapporté que les détonations étaient si puissantes qu’elles ont fait trembler les maisons.

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