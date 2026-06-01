Cameroun : le HCR annonce des plans de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains

Lors d’une audience accordée vendredi par le ministre camerounais de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, la responsable onusienne a précisé qu’entre 10.000 et 20.000 réfugiés centrafricains seront rapatriés volontairement vers leur pays d’origine cette année.

D’après les médias locaux, les discussions ont également porté sur les mesures pratiques à prendre et le dispositif logistique pour assurer le déroulement de cette opération dans les meilleures conditions.

A rappeler que la dernière opération notable de retour volontaire remonte à mars 2025, impliquant un contingent de 523 réfugiés centrafricains, sous la coordination conjointe du gouvernement camerounais et du HCR.

D’après les derniers chiffres de l’institution onusienne, le Cameroun accueille actuellement quelque 332.000 réfugiés centrafricains, installés majoritairement dans la région de l’est.