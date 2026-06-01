Les Etats-Unis mènent de nouvelles frappes « défensives » dans le sud de l’Iran

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Les forces armées américaines ont mené au cours du weekend de nouvelles frappes « défensives » dans le sud de l’Iran, ciblant des systèmes de radar et de contrôle de drones, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

« Ces frappes, menées avec mesure et détermination, ont eu lieu samedi et dimanche en réponse aux actions agressives de l’Iran, notamment l’abattage d’un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales », a indiqué le Centcom dans un communiqué publié sur le réseau X.

Selon la même source, des avions de chasse américains ont « rapidement riposté en neutralisant des systèmes de défense aérienne iraniens, une station de contrôle au sol ainsi que deux drones d’attaque à usage unique », qui représentaient « une menace manifeste pour les navires transitant dans les eaux régionales ».

Le commandement américain a précisé qu’aucun militaire américain n’avait été blessé lors de ces opérations, soulignant qu’il « continuera à protéger les intérêts et les moyens américains face à l’agression injustifiée de l’Iran pendant le cessez-le-feu en cours ».

Dans une autre publication diffusée lundi sur X, le Centcom a également annoncé avoir intercepté avec succès, dimanche soir, deux missiles balistiques iraniens visant les forces américaines stationnées au Koweït.

« Ces missiles ont été immédiatement neutralisés et aucun membre du personnel américain n’a été blessé », a affirmé le commandement central américain.

Le Centcom a, par ailleurs, assuré qu’il demeurera vigilant et poursuivra ses efforts pour protéger les forces américaines contre « toute agression iranienne », tout en réaffirmant son soutien au cessez-le-feu actuellement en vigueur.

Samedi, le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a affirmé que les Etats-Unis étaient « plus que capables » de repartir en guerre contre l’Iran en cas d’échec des pourparlers.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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