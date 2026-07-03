Le Maroc retrouve le Canada. Un adversaire qui rappelle forcément de bons souvenirs aux Lions de l’Atlas.

Mondial 2026: Maroc-Canada… Les Lions de l’Atlas face à un air de déjà-vu !

Lors de la Coupe du monde 2022, les Marocains s’étaient imposés (2-1) grâce à Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri. Une victoire qui leur avait offert la première place du groupe et lancé leur formidable épopée.

Cette fois, le décor est différent. Le rendez-vous intervient à un stade bien plus avancé de la compétition. Et le Maroc n’est plus tout à fait le même.

Sous la conduite de Mohamed Ouahbi, les Lions de l’Atlas ont changé de dimension. Plus offensive, plus possessive, l’équipe marocaine garde davantage le ballon, construit plus et se montre plus entreprenante. Sans perdre son équilibre.

Depuis le début du tournoi, le Maroc enchaîne les prestations convaincantes. Dès le premier tour, puis face aux Pays-Bas en 16è de finale, les Lions ont séduit par la qualité de leur jeu, leur maîtrise collective et leur capacité à créer le danger.

Ismael Saibari figure parmi les hommes forts de cette équipe. Mais la véritable force du Maroc réside ailleurs. Match après match, le collectif répond présent. Les remplaçants apportent de la fraîcheur, du rythme et des solutions.

Une profondeur de banc qui offre plusieurs options au staff technique.

En face, le Canada reste fidèle à son identité. L’équipe de Jesse Marsch mise sur un pressing haut et des transitions rapides. Elle cherche à jouer vers l’avant dès la récupération du ballon et exploite au maximum les couloirs.

Le capitaine Alphonso Davies demeure la principale arme sur le flanc gauche. Par sa vitesse et ses montées, le latéral du Bayern Munich peut faire la différence à tout moment. Devant, Jonathan David reste le principal atout offensif des Canadiens.

Cette affiche promet une opposition de styles. D’un côté, un Maroc qui cherche à maîtriser le jeu. De l’autre, un Canada qui mise sur l’intensité et la verticalité.

Un remake de 2022, mais avec un tout autre enjeu. Et surtout, un Maroc qui entend confirmer les progrès affichés depuis le début du tournoi.