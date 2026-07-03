MAP Town Hall Washington: le consensus bipartisan autour du partenariat Maroc-USA remonte à la naissance de l’Amérique

Le consensus bipartisan qui existe aux Etats-Unis autour du partenariat stratégique d’exception avec le Royaume du Maroc ne date pas d’aujourd’hui mais remonte à la naissance même de la jeune République américaine, ont souligné des panélistes à la toute première édition internationale du MAP Town Hall, tenue jeudi à Washington.

Scrutant les origines de cette relation historique qui s’est muée en une alliance stratégique forgée au fil des années et raffermie sous le leadership du Roi Mohammed VI et du président Donald Trump, l’ancien ambassadeur et éminent membre du think tank américain, Atlantic Council, Peter Pham, a relevé que l’accord de paix et d’amitié conclu en 1786 avec le Maroc fut signé par John Adams et Thomas Jefferson, deux pères fondateurs qui se réclamaient de courants opposés au sein de l’arène politique naissante aux Etats-Unis.

Ces deux personnalités, qui allaient par la suite devenir respectivement 2è et 3è présidents de la jeune République américaine, avaient ainsi laissé de côté leurs divergences politiques pour se mettre d’accord sur la nécessité de la signature d’un traité qui allait jeter les bases de la relation diplomatique ininterrompue la plus longue de l’histoire de l’Amérique, a fait valoir M. Pham, qui intervenait lors d’un panel de haut niveau dans le cadre du MAP Town Hall à Washington.

Pour lui, cette vérité historique prouve, si besoin est, que le consensus bipartisan aux Etats-Unis autour du partenariat stratégique avec le Royaume du Maroc existe depuis le lendemain immédiat de l’indépendance américaine.

Appréhendant cette alliance stratégique sous le prisme de la réalité sur le terrain, cet ancien Envoyé spécial des États-Unis pour les régions des Grands Lacs et du Sahel, a indiqué que la relation d’exception maroco-américaine s’est raffermie bien au-delà des intérêts mutuels pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité, et le co-développement notamment en Afrique.

C’est cette perspective vertueuse qui a vu naître des initiatives novatrices et avant-gardistes qui font du développement et de la prospérité du continent leurs principaux objectifs comme l’Initiative Atlantique pour les États du Sahel et le Processus des Etats africains atlantiques, lancées sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, a-t-il dit lors de ce panel modéré par Alberto Fernandez, vice-président du Middle East Media Research Institute (MEMRI).

Dans cette veine, M. Pham a mis en avant le rôle de premier plan dont s’acquitte le Maroc en Afrique, notamment dans le cadre des efforts collectifs visant à lutter contre l’extrémisme violent, à promouvoir le dynamisme économique sur le continent, dans le cadre d’une coopération agissante et mutuellement bénéfique.

Il a en outre noté que cette alliance stratégique entre Rabat et Washington puise sa force dans un leadership perspicace et consistant incarné au plus haut niveau des deux Etats, ajoutant que l’objectif désormais est de prospecter l’avenir de cette coopération fructueuse en capitalisant sur les acquis engrangés jusqu’ici et en saisissant « l’horizon prometteur » de cette relation spéciale entre deux pays amis et alliés de longue date.

Sur la même lancée, le vice-président de l’American Foreign Policy Council à Washington, Ilan Berman, a d’emblée évoqué les valeurs et l’étendue d’opportunités que partagent les Etats-Unis et le Maroc pour conférer plus de substance à une relation historique considérée désormais comme un modèle dans la région et bien au-delà.

Par ailleurs, et dans le cadre d’une coopération tripartite, l’expert américain a mis l’accent sur l’attachement du Maroc à sa profondeur stratégique et son prolongement naturel, en l’occurrence l’Afrique.

A ses yeux, cet engagement en faveur du développement du continent s’illustre à travers des initiatives pertinentes et des projets structurants dans des secteurs à forte valeur ajoutée.

Grâce à cet engagement sans faille en faveur du co-développement et de la prospérité régionale, le Maroc s’impose comme un partenaire clé dans les efforts visant à jeter les bases d’un partenariat intégré et inclusif impliquant l’Afrique et les Etats Unis.

Organisée sous le thème « Royaume du Maroc – États-Unis d’Amérique: D’un partenariat historique à une alliance stratégique », la première édition internationale du MAP Town Hall intervient dans un contexte marqué par une dynamique stratégique renouvelée dans les relations entre Rabat et Washington, sous le leadership du Roi Mohammed VI et du président Donald Trump.

Marquée par la participation d’un parterre de personnalités politiques, diplomatiques, académiques, culturelles et médiatiques à Washington, ainsi que par plusieurs représentants de Think Tanks influents, cette édition visait à explorer, à travers des panels et des échanges fructueux, le passé, le présent et l’avenir de l’alliance stratégique liant Rabat et Washington.