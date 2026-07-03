L’Egypte qualifiée aux tirs au but face à l’Australie

L’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à l’Australie aux tirs au but (1-1, 4 tab à 2), vendredi à Arlington, près de Dallas.

Les Pharaons, qui affrontaient une sélection australienne n’ayant, comme eux, jamais remporté de match à élimination directe en Coupe du monde, ont fait preuve de sang-froid lors de la séance des tirs au but en réussissant leurs quatre tentatives.

L’Égypte avait ouvert le score dès la 13e minute grâce à une tête d’Emam Ashour, avant que les Socceroos n’égalisent à la 55e minute sur un but contre son camp de Mohamed Hany.

Au prochain tour, la sélection égyptienne pourrait retrouver l’Argentine, qui doit affronter le Cap-Vert plus tard vendredi pour une place en huitièmes de finale.