Message de félicitations du Roi Mohammed VI au président Trump à l’occasion du 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique, à l’occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Roi a souligné qu’à l’occasion de la célébration par les Etats-Unis, le 4 juillet, du 250e anniversaire de son indépendance, « cet anniversaire commémore également 250 années de l’établissement des relations solides et stables entre nos deux nations. Le Maroc, premier Etat à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis d’Amérique, considère à sa juste valeur cette relation distinguée et singulière ».

Le souverain a affirmé, dans son message, que ces relations enracinées et fondées sur les valeurs d’amitié profonde et de fidélité « n’ont jamais été aussi riches et fructueuses » qu’elles l’ont été durant les deux mandats de Son Excellence le Président Donald Trump, rappelant dans ce contexte que la reconnaissance historique par le président américain de la souveraineté du Maroc sur son Sahara « restera gravée dans la mémoire des Marocains de génération en génération ».

Le Roi s’est félicité du niveau des échanges commerciaux et des relations économiques qui « n’ont jamais atteint cet élan », faisant part de Sa conviction que les relations entre les deux pays avancent vers leur « meilleure phase ».

Il a en outre salué la coopération sécuritaire et militaire entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique comme étant un « modèle d’excellence » et « un pilier majeur » pour protéger les citoyens des deux pays, défendre leurs valeurs communes et préserver leurs intérêts (…), citant, dans ce sens, l’exercice African Lion, accueilli par le Maroc.

Le Roi a conclu son message adressé au président américain en réitérant l’engagement inébranlable à aller de l’avant dans le renforcement et l’approfondissement des relations liant les deux nations marocaine et américaine.