Mondial 2026: les performances réalisées par le football marocain sont le fruit d’une vision royale (Mohamed Ouahbi)

Les performances réalisées, depuis des années, par le football marocain sont le fruit de la vision du Roi Mohammed VI, qui n’a eu de cesse d’accorder un intérêt particulier au secteur du sport, notamment au football, a affirmé, samedi à Houston, le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi.

Lors de la conférence de presse après la victoire du Maroc face au Canada (3-0) en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le coach national a aussi mis en avant le rôle déterminant et majeur de l’Académie Mohammed VI de football dans l’éclosion d’une nouvelle génération de talents.

Ouahbi a ainsi rappelé que l’international marocain Azzedine Ounahi, double buteur contre le Canada, est «un pur produit de l’Académie Mohammed VI de football», précisant que cette pépinière constitue l’un des projets structurants initiés sous l’impulsion du Roi.

«Je suis bien placé pour en parler. J’ai remporté la Coupe du monde U20 avec beaucoup de joueurs issus de cette Académie. Nous sommes très fiers des purs produits de cette pépinière», s’est-il félicité.

« Aujourd’hui, Azzedine Ounahi en est l’une des illustrations les plus éloquentes. Avant lui, d’autres joueurs se sont distingués et il y en aura, sans nul doute, d’autres talents», a déclaré M. Ouahbi.

Académie Mohammed VI du football

Quatre ans après avoir marqué l’histoire en devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde au Qatar en 2022, le Maroc confirme que cet exploit n’avait rien d’un miracle. En se qualifiant pour les quarts de finale du Mondial-2026 grâce à sa victoire convaincante face au Canada, les Lions de l’Atlas s’inscrivent durablement parmi les grandes nations du football mondial.

Cette nouvelle performance est le fruit d’une vision ambitieuse et d’un travail de longue haleine impulsés depuis plus d’une décennie. Le développement des infrastructures, la professionnalisation de la formation, la modernisation des compétitions nationales et l’investissement dans la jeunesse ont progressivement transformé le football marocain en un modèle reconnu bien au-delà du continent africain.

Symbole de cette réussite, l’Académie Mohammed VI de football est devenue l’un des piliers de cette révolution. Inaugurée en 2009, elle a permis l’émergence d’une génération de joueurs capables de rivaliser avec les meilleures sélections du monde. De nombreux internationaux marocains en sont issus, à l’image d’Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri ou encore Reda Tagnaouti, incarnant parfaitement les fruits d’un projet pensé sur le long terme.

Face au Canada, le destin a offert un symbole fort. Azzedine Ounahi, pur produit de l’Académie Mohammed VI, a signé un doublé décisif, envoyant les Lions de l’Atlas en quarts de finale. Comme au Qatar, où il avait ébloui la planète par son élégance technique et sa maîtrise du milieu de terrain, Ounahi a une nouvelle fois démontré que le talent marocain est désormais capable de porter une sélection vers les sommets du football mondial.

Le parcours du Maroc dépasse désormais le cadre d’une génération dorée. Il témoigne de la réussite d’un projet sportif structuré, reposant sur la formation, la stabilité institutionnelle et une vision claire du développement du football. Les performances répétées des Lions de l’Atlas confortent la place du Royaume parmi les références du football international et renforcent son statut de locomotive du football africain.

Des terrains de formation de l’Académie Mohammed VI aux plus grandes scènes de la planète football, le Maroc récolte aujourd’hui les fruits d’un investissement patient et méthodique. Après avoir écrit l’histoire en 2022, les Lions de l’Atlas poursuivent leur ascension. Leur présence parmi les huit meilleures équipes du monde en 2026 confirme qu’il ne s’agit plus d’un exploit isolé, mais bien de l’affirmation d’une puissance avérée du football mondial.