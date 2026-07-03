Mondial-2026: Groupe canadien au complet à J-1 du choc du 8è face au Maroc

Le Canada a effectué, vendredi, son dernier entraînement avant son huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc.

Jesse Marsch a pu compter sur un groupe au complet, une bonne nouvelle à la veille de ce choc prévu samedi au Stade de Houston.

Principal enseignement de la séance : Alphonso Davies a participé à l’intégralité de l’entraînement. Le capitaine canadien, gêné par une blessure lors du premier tour semble désormais pleinement opérationnel.

Déjà de retour à la compétition lors de la victoire contre l’Afrique du Sud au tour précédent, le latéral du Bayern Munich a cette fois enchaîné l’ensemble des exercices collectifs sans restriction.