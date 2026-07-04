Mondial 2026: Airports of Morocco accueillent des des fan zones pour suivre en direct les Lions de l’Atlas

Les aéroports Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Marrakech-Menara, Agadir Al Massira, Fès-Saïss et Tanger Ibn Battouta accueillent des fan zones permettant aux passagers de suivre en direct les performances des Lions de l’Atlas à l’occasion du Mondial 2026, annonce Airports of Morocco (anciennement Office national des Aéroports – ONDA).

« À l’occasion du Mondial 2026 et de la forte montée en charge du trafic aérien due à la saison estivale, Airports of Morocco déploie un dispositif exceptionnel pour accompagner les voyageurs et faire des aéroports du pays de véritables lieux de rassemblement autour de la sélection nationale et de la Fédération Royale Marocaine de Football », indique un communiqué d’Airports of Morocco.

Dotées d’écrans géants et pensées comme de véritables espaces de convivialité, ces fan zones offrent à chacun la possibilité de partager l’émotion, la ferveur et la fierté qui accompagnent le parcours de la sélection nationale, tout en attendant un vol. Les aéroports deviennent ainsi, le temps de la compétition, des espaces de rassemblement où la passion du football s’exprime aux côtés de l’excellence de l’accueil.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de forte montée en charge du trafic aérien, porté à la fois par les départs en vacances et par les nombreux supporters appelés à rejoindre leur destination à bord des vols spéciaux mis en place par Royal Air Maroc.

Pour accompagner ce pic d’activité, l’ensemble des équipes d’Airports of Morocco est pleinement mobilisé aux côtés de tous ses partenaires (le ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), la Gendarmerie Royale, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects et le ministère du Transport et de la Logistique, ainsi que de Royal Air Maroc) et de l’ensemble des intervenants opérationnels, afin de coordonner leurs actions pour assurer des parcours passagers fluides, sûrs et dans les meilleures conditions de confort.

Parallèlement, plusieurs activations expérientielles ont été déployées au sein des aéroports aux couleurs des Lions de l’Atlas, afin d’offrir aux voyageurs et aux supporters une immersion dans l’univers de la sélection marocaine.

Des renforts humains et opérationnels ont été déployés sur les principales aéroports afin d’anticiper les pics de fréquentation et d’offrir aux voyageurs une expérience à la hauteur de cette période exceptionnelle. Partenaire majeur de la Fédération Royale Marocaine de Football, Airports of Morocco s’associe pleinement à cet élan national en mettant tout en œuvre pour accompagner cet événement majeur pour le Royaume.

« Au-delà de sa mission d’assurer la fluidité et la qualité de l’accueil des voyageurs, Airports of Morocco entend contribuer à faire des aéroports marocains des lieux de rassemblement, de partage et de célébration, où les supporters pourront vivre ensemble les émotions suscitées par les performances des Lions de l’Atlas », conclut le communiqué.