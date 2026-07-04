Mondial 2026 (8es de finale): le Canada, « le match le plus important et le plus difficile », affirme Ouahbi

Le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, Mohamed Ouahbi, a affirmé, vendredi à Houston, que la rencontre face au Canada, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, constitue « le match le plus important et le plus difficile » du parcours des Lions de l’Atlas dans cette compétition.

« Nous sommes prêts. Peut-être que le sélectionneur canadien a voulu nous mettre un peu de pression lors de ses déclarations en Conférence de presse, mais nous sommes restés concentrés sur notre travail », a déclaré Ouahbi lors de la conférence de presse d’avant-match.

A cet égard, Mohamed Ouahbi a indiqué qu’il s’agira de « l’un des matchs les plus importants » de sa carrière, assurant que ses joueurs mettront tout en œuvre pour décrocher la qualification.

Concernant l’état de l’effectif, le sélectionneur a rassuré sur la situation de Chadi Riad, qui avait reçu un coup lors de la rencontre contre les Pays-Bas. « Il se porte bien et a participé normalement aux entraînements avec le groupe », a-t-il précisé.

Il a toutefois insisté sur le fait que les joueurs retenus pour débuter face au Canada seront « ceux qui le méritent et qui sont les plus à même de réaliser le meilleur travail sur le terrain ».

Ouahbi a également assuré que ses joueurs sont prêts sur le plan physique. « Nous grandissons au fil de la compétition. Nous avons de l’énergie et nous serons prêts pour ce rendez-vous », a-t-il affirmé.

Le sélectionneur national a, par ailleurs, salué le travail du staff technique. « Nous disposons d’un excellent staff. Nous échangeons beaucoup et nous prenons les meilleures décisions. Son rôle est déterminant dans les performances de l’équipe nationale », a-t-il relevé.

Insistant sur la nécessité de rester pleinement concentrés sur cette échéance, il a estimé que « seul ce match compte ». « Le Canada est une très bonne équipe et ce sera un match très difficile », a-t-il averti.

Comparant cette sélection canadienne à celle affrontée lors du Mondial 2022, Ouahbi a estimé qu’elle est aujourd’hui « beaucoup plus compacte et beaucoup plus sereine dans ses sorties de balle ».

Il a ajouté que, selon plusieurs joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2022, la confrontation face au Canada avait déjà été « le match le plus difficile » du premier tour.