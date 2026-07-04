Mondial 2026: le Maroc favori face au Canada (RTBF)

Le Maroc « fait office de favori » de son huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada, souligne samedi la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF).

« La sélection marocaine semble mieux armée » que son adversaire après avoir accroché le Brésil en phase de groupes et éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finale, ajoute le média public belge, qui met en avant l’expérience et le parcours des Lions de l’Atlas dans la compétition.

La RTBF relève que les Lions de l’Atlas sont de « sérieux prétendants à une place en quarts de finale cette année », quatre ans après avoir offert au continent africain la première demi-finale de son Histoire.

Pour ce qui est du Canada, pays hôte, le Groupe audiovisuel public belge rappelle qu’il a atteint les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois de son Histoire et rêve de poursuivre l’aventure sur ses terres et devant son public.

La RTBF estime toutefois que les Canadiens pourraient bénéficier d’un avantage sur le plan physique, après avoir évité la prolongation lors de leur victoire en en seizièmes de finale.