Mondial 2026: les Lions de l’Atlas expriment leurs vis remerciement au Roi Mohammed VI pour son soutien au développement du football marocain

Les joueurs de l’équipe nationale marocaine ont exprimé, samedi à Houston, leurs vifs remerciements, leur profonde gratitude et leur haute considération au Roi Mohammed VI pour les efforts inlassables que le souverain ne cesse de déployer en faveur du développement du football marocain.

Dans des déclarations à la presse à la suite de la qualification des Lions de l’Atlas aux quarts de finale de la Coupe du Monde après leur victoire face au Canada (3-0), les internationaux marocains ont unanimement souligné que les succès enregistrés par le Royaume, sur les scènes continentale et internationale, sont le fruit de la vision royale clairvoyante, fondée sur l’investissement dans la jeunesse, la formation et la réalisation d’infrastructures sportives de classe mondiale telles que l’Académie Mohammed VI de football.

Azeddine Ounahi, lauréat de l’Académie Mohammed VI de football et meilleur joueur du match Maroc-Canada, a affirmé que les performances des Lions de l’Atlas sont le résultat d’un travail de longue haleine initié sous la conduite du Roi Mohammed VI.

Il a, dans ce sens, souligné que la vision royale a permis la formation et l’éclosion d’une génération de joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau.

Pour sa part, Ayyoub Bouaddi a affirmé que les progrès remarquables du football marocain découlent d’une stratégie visionnaire menée sous le leadership du souverain et qui place les jeunes talents au cœur du projet sportif national, mettant en avant le soutien permanent apporté par le Roi aux joueurs marocains pour atteindre l’excellence.

De son côté, Brahim Diaz a également rendu hommage aux efforts constants du souverain en faveur du développement du football national.

Et de souligner que l’essor du football marocain est la consécration de la vison royale ambitieuse qui repose sur la valorisation des compétences nationales, la formation de qualité et la confiance accordée aux jeunes générations.

À travers ces témoignages, les internationaux marocains mettent en avant une conviction commune : les performances historiques du football national sont le fruit d’une politique sportive volontariste menée sous l’impulsion royale, qui fait de la jeunesse, de la formation et de l’excellence les piliers majeurs d’un modèle sportif marocain reconnu à l’échelle internationale.