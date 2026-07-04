Mondial 2026: Ouahbi salue l’adaptation et la résilience des Lions de l’Atlas après le succès face au Canada

Le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi, s’est félicité de la capacité d’adaptation de ses joueurs après la victoire du Maroc face au Canada (3-0), samedi à Houston, en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, saluant leur résilience face à un adversaire particulièrement intense.

« Il y avait beaucoup d’intensité dans cette rencontre. Les joueurs canadiens ont gardé la même intensité, mais été moins performants en deuxième période », a déclaré Ouahbi lors de la conférence de presse d’après-match.

Le technicien marocain a relevé que le Canada avait exercé un pressing très agressif, sans toutefois le surprendre. « Le Canada ne nous a pas surpris. Je l’avais déjà dit avant le match, c’est un adversaire difficile. Ils étaient très bien organisés », a-t-il indiqué.

Selon lui, les ajustements opérés à la pause ont permis aux Lions de l’Atlas de renverser la dynamique de la rencontre. « Comme face aux Pays-Bas, nous avons analysé leur manière de jouer à la mi-temps et nous nous sommes adaptés. Nous savions qu’ils cédaient des espaces et que nous pouvions les exploiter », a-t-il expliqué.

Ouahbi a également insisté sur la capacité de son équipe à traverser les moments compliqués. « Quand on joue une Coupe du monde, on passe forcément par des moments difficiles. Nous étions moins bien à certains moments, mais nous avons fait preuve de résilience. Il fallait garder notre calme et procéder aux ajustements nécessaires », a-t-il souligné.

Évoquant le quart de finale face au vainqueur du duel entre la France et le Paraguay, le sélectionneur national a assuré que son équipe conservera la même ambition. « L’objectif sera le même, mais la priorité est d’arriver frais et prêts. Quoi qu’il arrive, nous aurons la même envie de gagner. La France comme le Paraguay sont deux équipes qui vont nous poser des problèmes », a-t-il affirmé.