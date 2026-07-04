Mondial 2026 : Azzedine Ounahi élu homme du match après son doublé face au Canada

Le milieu de terrain marocain Azzedine Ounahi, lauréat de l’Académie Mohammed VI de football, a été désigné meilleur joueur du huitième de finale ayant opposé le Maroc au Canada, remporté 3-0 par les Lions de l’Atlas, samedi à Houston, une victoire qui propulse la sélection marocaine en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Auteur d’une prestation de très haut niveau, Ounahi a inscrit un doublé décisif en seconde période, ouvrant le score avant de s’offrir un deuxième but pour mettre le Maroc sur la voie d’une qualification historique. Un troisième but de Soufiane Rahimi est venu sceller le succès des hommes de Mohamed Ouahbi.

Cette performance a valu au milieu de terrain marocain le trophée d’homme du match, récompensant son influence dans le jeu et son efficacité offensive lors de cette rencontre à élimination directe.

Azzedine Ounahi est l’un des symboles de la réussite de l’Académie Mohammed VI de Football, qui a contribué à l’émergence de plusieurs internationaux marocains évoluant au plus haut niveau.

Grâce à cette victoire, le Maroc poursuit son parcours dans le Mondial 2026 et affrontera en quarts de finale le vainqueur du match entre le Paraguay et la France.