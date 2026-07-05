Mondial 2026: les Lions de l’Atlas en quarts de finale, le drapeau marocain flotte à Al-Qods, Ramallah et Al-Khalil

Le match ayant opposé la sélection marocaine à son homologue canadienne lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde de football 2026 n’a pas été, pour les Palestiniens, une simple confrontation sportive, mais bel et bien une véritable occasion pour exprimer leurs sentiments et leur fidélité envers le Royaume du Maroc et son peuple.

Bien avant le coup d’envoi de ce match décisif du Maroc face à l’un des pays hôtes de cette édition, le Canada, les cafés et places publiques d’Al-Qods, de Ramallah, d’Al-Khalil et dans la bande de Gaza, ainsi que de plusieurs autres villes palestiniennes, ont été pris d’assaut par les familles et les jeunes.

Les drapeaux marocains flottaient aux côtés des drapeaux palestiniens et des portraits du Roi Mohammed VI, alors que les chants de soutien aux Lions de l’Atlas retentissaient à chaque offensive et à chaque occasion de but, dans une ambiance illustrant la profondeur des liens unissant les deux peuples frères.

À Ramallah, une ambiance empreinte d’enthousiasme régnait sur l’une des places publiques de la ville, où des milliers de citoyens ont suivi cette affiche du mondial sur un écran géant, en présence du président de la Fédération palestinienne de Football, Jibril Rajoub, et de membres de l’ambassade du Maroc en Palestine.

A cette occasion, le président de la Fédération palestinienne de football a affirmé que la qualification de la sélection marocaine constitue « une victoire pour tous les Arabes », exprimant ses sincères félicitations au Royaume du Maroc, Roi et peuple.

Il a également souligné que les Palestiniens partagent la joie de leurs frères marocains après cet exploit et aspirent à voir les Lions de l’Atlas poursuivre leur parcours jusqu’au sacre, ajoutant que la sélection marocaine a réussi à surmonter les différents défis et démontré sa capacité à rivaliser au plus haut niveau.

De son côté, le président de la municipalité d’Al-Bireh, l’ingénieur Mounif Trich, a dédié cette victoire au peuple marocain dans les différentes régions du Royaume, affirmant que ce succès constitue une source de fierté pour l’ensemble des Arabes.

Il s’est réjoui du nombre inédit de citoyens qui se sont rassemblés pour suivre cette rencontre de football, soulignant que la joie a gagné la ville après cette victoire des Lions de l’Atlas qui a insufflé bonheur et allégresse dans les cœurs des Palestiniens et des Arabes.

Dans la ville d’Al-Qods, la communauté marocaine s’est rassemblée au Club d’Al-Qods, pour soutenir la sélection nationale, en présence notamment de personnalités officielles ainsi que des représentants d’institutions maqdessies.

À cette occasion, le ministre des Affaires d’Al-Qods, Achraf Al-Aawar, a affirmé que la victoire amplement méritée des Lions de l’Atlas a apporté de la joie dans les cœurs des Maqdessis, faisant noter que la Ville Sainte a pris l’habitude de célébrer les exploits marocains.

Il n’a pas manqué d’exprimer ses sincères félicitations au Roi Mohammed VI et au peuple marocain à l’issue de cet exploit, faisant part de son espoir de voir la sélection marocaine poursuivre avec succès son parcours dans la compétition.

Pour sa part, le président de l’Association de la communauté africaine à Al-Qods, Nasser Kaws, a indiqué que cet exploit constitue une source de fierté pour les peuples marocain et palestinien, relevant que ce rassemblement reflète la profondeur des relations fraternelles unissant Al-Qods au Royaume du Maroc.

Il a, dans ce sillage, salué les efforts de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, du Club d’Al-Qods et de l’Association marocaine pour l’organisation de cette soirée afin de vivre cette nouvelle performance du Maroc.

De son côté, l’administrateur du Waqf des Marocains à Al-Qods, Jamal El Maghribi, a affirmé que la victoire de la sélection marocaine offre un moment de joie et de fierté pour les membres de la communauté marocaine et les Maqdessis, soulignant que les Marocains d’Al-Qods continuent de s’acquitter de leur rôle historique en préservant leur attachement à la Ville Sainte et en œuvrant à renforcer la présence du Maroc.

Au coup de sifflet final, des centaines de citoyens sont descendus dans les rues, brandissant les drapeaux palestinien et marocain pour exprimer leur joie. Ils ont ainsi sillonné les artères de la ville dans une ambiance festive, illustrant les sentiments sincères que les Palestiniens partagent avec les Marocains.

Palestinians in Ramallah took to the streets to celebrate Morocco’s qualification for the next round of the 2026 FIFA World Cup. 🇲🇦🇵🇸 pic.twitter.com/FXoyBKAgev — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 5, 2026