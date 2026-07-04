Le capitaine de la sélection nationale, Achraf Hakimi, a exprimé sa profonde gratitude au Roi Mohammed VI pour le soutien constant que le Souverain n’a eu de cesse d’accorder au développement du football national.

Achraf Hakimi remercie le Roi pour son soutien constant au développement du football marocain

« Merci à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour son soutien constant et sa vision en faveur du football marocain », a souligné Hakimi dans une publication sur ses réseaux sociaux.

« Nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes afin de faire rayonner le nom de notre pays et pour vous rendre fiers de nous », a ajouté le capitaine des Lions de l’Atlas.

La vision royale en faveur du développement du football national repose sur une stratégie intégrée ayant pour socle le renforcement des infrastructures sportives, la modernisation de la gouvernance, l’investissement dans la formation des jeunes talents et la promotion de l’excellence à tous les niveaux.

Cette vison a notamment trouvé sa concrétisation à travers la création de l’Académie Mohammed VI de football, devenue un véritable vivier de talents ayant contribué à l’émergence d’une nouvelle génération de joueurs marocains évoluant au plus haut niveau.

Elle a également permis au Royaume de se doter d’installations sportives de classe mondiale et de s’imposer comme une référence continentale et internationale, tant en matière de développement du football que d’organisation des grandes compétitions.