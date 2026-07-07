Mondial 2026 : Le miracle d’Atlanta prive l’Égypte d’un exploit historique face à l’Albiceleste.

L’Égypte est passée tout près du plus grand exploit de son histoire avant de céder face à l’Argentine (3-2) en huitièmes de finale du Mondial 2026 à Atlanta. Menant confortablement de deux buts, les Pharaons ont subi une remontée de l’Albiceleste dans les onze dernières minutes de jeu.

Le match opposant l’Argentine à l’Égypte s’est déroulé ce mardi 7 juillet 2026 au Stade d’Atlanta dans le cadre des huitièmes de finale du Mondial 2026. L’Argentine s’est imposée sur le score de trois buts à deux, obtenant sa qualification pour le tour suivant.

L’équipe égyptienne a ouvert le score à la 15e minute de jeu grâce à une reprise de tête de Yasser Ibrahim sur un corner (1-0). En première période, le gardien égyptien Mostafa Shobeir a arrêté un penalty tiré par Lionel Messi, accordé suite à une faute sur Tagliafico. À la 67e minute, l’Égypte a inscrit un deuxième but par l’intermédiaire de Mostafa Ziko, servi par Mohamed Salah lors d’une phase de contre-attaque (2-0).

L’Argentine a réduit l’écart à la 79e minute par un but de la tête de Cristian Romero sur une passe de Lionel Messi. À la 83e minute, Lionel Messi a égalisé pour l’Albiceleste d’une reprise de volée (2-2). Le but de la victoire argentine a été marqué à la 90+2e minute par Enzo Fernández, qui a repris de la tête un centre de Lautaro Martínez. Ce but constitue le 3 000e inscrit dans l’histoire de la Coupe du monde.

Ce résultat détermine la suite de la compétition pour les équipes de la Confédération Africaine de Football (CAF). L’Égypte quitte le tournoi au stade des huitièmes de finale. Pour rappel, l’Algérie avait vu son parcours s’arrêter en seizièmes de finale face à la Suisse (2-0) — sélection helvétique qui affronte désormais la Colombie en huitièmes de finale. L’Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la RD Congo et le Sénégal ont également été éliminés au stade des seizièmes de finale lors des matchs précédents.

À ce jour, une seule sélection africaine reste en lice dans la phase à élimination directe de ce Mondial : le Maroc, qui doit affronter la France lors des quarts de finale pour tenter d’accéder aux demi-finales du tournoi, et qui y affronterait l’Espagne ou la Belgique.