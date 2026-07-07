Canal+ met en lumière les nombreux atouts d’un Maroc en plein essor, porté par la vision et l’impulsion du Roi Mohammed VI

Du lancement de mégaprojets d’infrastructures aux centrales d’énergies renouvelables, des médinas anciennes aux centres industriels ultra-modernes, des studios de cinéma aux campus universitaires, le documentaire « Maroc : les secrets d’une transformation », diffusé lundi soir sur Canal+, brosse le portrait d’un Royaume engagé depuis plus de vingt ans dans une dynamique profonde de modernisation, impulsée par le Roi Mohammed VI.

D’une durée de 52 minutes, ce documentaire de Canal+ invite les spectateurs à découvrir un Maroc bien au-delà de son image classique de destination touristique. Il se révèle comme une puissance émergente en Afrique, tournée résolument vers l’innovation, la compétitivité et les grands enjeux du XXIe siècle.

S’appuyant sur des témoignages et des données précises, le reportage expose comment d’importants investissements publics et privés dans les infrastructures, l’industrie, les transports, les énergies renouvelables, le tourisme et les services, portés par une vision royale ambitieuse, ont profondément transformé le paysage économique national, renforçant ainsi l’attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers.

Une attention particulière est accordée à la métamorphose des provinces du Sud, où ces investissements ont permis l’essor de nouveaux pôles économiques. Dakhla y est mise en avant comme une ville dynamique, stimulée par le développement des infrastructures, du tourisme, des sports nautiques, de l’économie marine et de la logistique, incarnant la stratégie marocaine visant à positionner cette région comme un carrefour entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques.

Le secteur industriel constitue également un thème central du documentaire. Le Maroc y est présenté comme une plateforme compétitive, notamment dans les domaines de l’automobile, de l’aéronautique et des technologies innovantes. Le développement des zones industrielles, la montée en compétences des travailleurs et l’intégration progressive aux chaînes de valeur mondiales sont soulignés comme des facteurs clés ayant permis au Royaume de renforcer sa présence sur les marchés internationaux.

Au-delà des succès économiques, le documentaire accorde une grande importance au patrimoine culturel et historique marocain. Les médinas, les souks et les ateliers artisanaux reflètent un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Par ailleurs, les efforts de restauration et de mise en valeur témoignent de la volonté de préserver cet héritage pluriséculaire tout en l’inscrivant dans les dynamiques actuelles du tourisme culturel.

Le documentaire met aussi en avant une jeunesse marocaine dynamique, portée par l’innovation, l’entrepreneuriat et la formation. À travers plusieurs témoignages, il souligne le rôle des universités, des écoles d’ingénieurs, des incubateurs et des start-ups dans l’émergence d’une économie basée sur la connaissance, la technologie et la créativité.

Un autre fil conducteur du reportage est la valorisation de la diversité culturelle du Royaume. Carrefour d’influences amazighe, arabe, africaine, andalouse, méditerranéenne et hassanie, le Maroc est présenté comme un espace où cohabitent plusieurs identités culturelles, constituant une richesse essentielle de la nation.

Cette diversité trouve également une expression dans la dimension spirituelle et la tradition de coexistence propre au pays. Le documentaire met en avant les valeurs de tolérance, de dialogue interreligieux et de vivre-ensemble qui caractérisent l’identité marocaine depuis des siècles. Il rappelle les efforts du Royaume pour préserver son patrimoine juif, restaurer les lieux de culte des différentes confessions et promouvoir un Islam modéré, ouvert et respectueux des autres.