L’ambassade du Maroc à Paris porte plainte pour « outrage inacceptable » au drapeau national

L’ambassade du Maroc à Paris a fermement condamné lundi un «outrage inacceptable» au drapeau national, commis le 4 juillet à Aubervilliers, à l’issue du match Maroc-Canada et la qualification du Royaume en quarts de finale de la Coupe du monde.

L’ambassade a également dénoncé des agressions verbales visant des femmes et des enfants supporters et annoncé avoir saisi la justice française afin que les auteurs répondent de leurs actes.

Plusieurs vidéos montrent des citoyens algériens déchirant le drapeau marocain et insultant des femmes et des enfants qui portaient le maillot des Lions de l’Atlas.

Et de préciser qu’elle «condamne avec la plus grande fermeté les incidents graves et indignes survenus dans la soirée du 4 juillet 2026 dans le quartier des Quatre-Chemins, à Aubervilliers, à l’issue de la rencontre de football entre le Maroc et le Canada, dans le cadre de la Coupe du monde 2026».

L’ambassade du Maroc en France «a saisi les autorités françaises compétentes et déposé une plainte afin que les auteurs de ces faits répondent de leurs actes, conformément à la loi», a souligné le communiqué.

«Plusieurs éléments, documentés et authentifiés, montrent le drapeau du Royaume du Maroc arrachés, brûlé et déchiré publiquement par des individus scandant des slogans indiquant leur origine algérienne», a-t-on indiqué de même source.

Pour l’ambassade, il s’agit d’un «outrage inacceptable» et d’une «atteinte grave à un symbole officiel de souveraineté et d’unité nationales».

L’ambassade a ténu à réaffirmer «le sens des responsabilités dont font preuve les Marocaines et les Marocains installés sur le territoire français», qui «restent fidèles aux valeurs de respect et de fraternité qui caractérisent l’amitié entre le Maroc et la France».

«Les célébrations sportives doivent demeurer des moments de joie, de rassemblement et de respect mutuel. Elles ne sauraient en aucun cas être instrumentalisées et manipulées ou servir de prétexte à des insultes, provocations, violences verbales, dégradations ou comportements de haine visant une communauté, une nationalité ou les symboles d’un État», a conclu l’ambassade.