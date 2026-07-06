France: le troisième épisode caniculaire de l’année s’annonce intense et durable

La vigilance orange canicule en France, qui concerne 16 départements lundi 6 juillet, s’étendra à 61 départements mardi, a annoncé Météo-France dans un bulletin.

Alors qu’elles concernaient principalement le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen, les fortes chaleurs vont « [gagner] du terrain vers le nord et l’est » mardi, détaille Météo France, alertant sur « nouvel épisode sévère et durable, nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées ».

Cette épisode de chaleur se produit dans un contexte marqué par des incendies, frappant notamment des départements en vigilance orange canicule comme les Pyrénées-Orientales, l’Hérault ou le Gard. Mardi, une large partie du pays sera considérée comme à risque élevé de feux de forêt(Nouvelle fenêtre), selon Météo-France.