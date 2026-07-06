L’attaquant américain Folarin Balogun autorisé à jouer contre la Belgique après avoir été suspendu

l’attaquant américain Folarin Balogun, exclu lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine, pourrait jouer le 8e de finale de Coupe du monde 2026 des Etats-Unis contre la Belgique lundi en vertu d’une règle précise.

la Fifa a décidé de modifier la sanction de l’attaquant américain, qui avait reçu un carton rouge contre la Bosnie-Herzégovine en 16e de finale de la Coupe du monde 2026.

Pour parvenir à modifier cette suspension, l’instance internationale de football s’est appuyée sur l’article 27 de son code disciplinaire. La Fifa «peut décider de suspendre intégralement ou partiellement la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire».

La suspension directe est transformée en une période probatoire. L’ancien joueur du Stade de Reims a reçu une période probatoire d’un an. S’il reçoit un carton rouge pendant cette période, la suspension sera automatiquement appliquée.

«Merci à la Fifa d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice !», a réagi Donald Trump sur sa plate-forme Truth Social.