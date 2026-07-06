Mondial 2026: Royal Air Maroc déploie des vols spéciaux supplémentaires sur Boston et New York

Face au fort engouement suscité par le dispositif des vols spéciaux reliant Casablanca à Boston lancé, dimanche, pour permettre aux supporters marocains d’accompagner les Lions de l’Atlas lors des quarts de finale de la plus prestigieuse compétition footballistique au monde, Royal Air Maroc (RAM) renforce son programme par l’injection de vols spéciaux supplémentaires à destination de Boston et de New York.

« Ce dispositif vient compléter l’offre initialement programmée. Des vols spéciaux supplémentaires relieront directement Casablanca à Boston afin de répondre à la très forte demande enregistrée à l’approche de la rencontre qui aura lieu jeudi 09 juillet », indique la compagnie nationale dans un communiqué.

Pour permettre au plus grand nombre de vivre une nouvelle étape historique auprès de nos Lions de l’Atlas, la Compagnie Nationale injectera également des vols spéciaux directs reliant Casablanca à New York. Les départs seront assurés du 06 au 09 juillet tandis que les vols retour seront programmés entre le 10 et le 19 juillet.

Les billets seront proposés au tarif unique de 10.000 dirhams en classe économique, à date fixe, non modifiable et non remboursable. Ce tarif fixe concerne les vols spéciaux sur Boston et sur New York.

« Les billets seront mis en vente à partir de 13H00 ce lundi 06 juillet, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié : https://golions.royalairmaroc.com », conclut le communiqué.

Royal Air Maroc avait annoncé, dimanche, le déploiement d’un dispositif exceptionnel de 12 vols directs entre Casablanca et Boston, à la suite de la qualification de l’Équipe nationale de football pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

« Après la qualification héroïque des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale du Mondial 2026, Royal Air Maroc, transporteur officiel de l’équipe nationale, franchit un nouveau cap dans sa mobilisation pour porter haut les couleurs du Royaume. L’exploit des Lions, qui disputeront leur prochain match à Boston le 9 juillet 2026, a déchaîné l’enthousiasme des supporters marocains. Consciente de cette ferveur populaire, la Compagnie Nationale a immédiatement actionné tous ses leviers techniques et logistiques pour permettre au plus grand nombre de vivre ce rendez-vous historique », indiquait RAM dans un communiqué.

Royal Air Maroc déploie ainsi un pont aérien exceptionnel vers la ville de Boston. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de l’élan entamé dès le premier tour et renforcé lors des phases précédentes, afin de transformer l’aventure des Lions en une véritable épopée collective.

Dans ce cadre, la compagnie nationale mobilisera des avions gros-porteurs pour offrir une capacité totale de 3.600 sièges, dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.

Afin de permettre au plus grand nombre de supporters d’effectuer ce déplacement, les billets sont proposés au tarif unique de 10.000 dirhams en classe économique, à date fixe, non modifiable et non remboursable.

Les billets ont été mis en vente dès 21h30 ce jour, dans les agences commerciales de Royal Air Maroc au Maroc ainsi que sur le portail dédié « https://golions.royalairmaroc.com ». Toutes les équipes de Royal Air Maroc sont mobilisées avec passion pour écrire cette nouvelle page d’histoire aux côtés des Lions de l’Atlas.