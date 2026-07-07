A l’issue du match Maroc-Canada et la qualification du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, des membres de la communité algérienne en France ont, déchiré et brûlé le drapeau marocain à Aubervilliers. Des associations marocaines ont dénoncé un outrage inacceptable.

Des associations marocaines en France condamnent l’outrage des Algériens envers le drapeau marocain à la suite du match Maroc-Canada.

Plusieurs vidéos, documentées et authentifiées, montrent le drapeau du Royaume du Maroc arrachés, brûlé et déchiré sur la place publique par des individus d’origine algérienne scandant des slogans hostiles, allant jusqu’à couvrir d’insultes des femmes et des enfants portant le maillot des Lions de l’Atlas.

Pour l’association « Génération Diaspora », « Aucune victoire ne doit devenir le prétexte à la haine, aux violences ou aux provocations. Les images de profanation du drapeau marocain qui circulent nous attristent profondément ».

« Au-delà du symbole, un drapeau représente une histoire, une mémoire et un peuple. Le respect des symboles nationaux est une exigence qui vaut pour tous », s’est indignée mardi l’association dans un communiqué.

Rappelant que « les célébrations sportives doivent rester des moments de joie, de fraternité et de respect mutuel », « Génération Dispora » « condamne avec fermeté tout acte portant atteinte aux symboles de notre pays, se tient aux côtés de notre Ambassadeure Samira Sitail et exprime sa confiance dans les autorités françaises pour faire toute la lumière sur ces faits et en sanctionner les auteurs, conformément au droit ».

« Notre responsabilité, en tant que diaspora, est de représenter le Maroc avec dignité, de défendre nos valeurs avec calme et de répondre à la provocation par la responsabilité », a-t-on ajouté.

L’Association Al Mohajir a pour sa part pointé du doigt le « comportement barbare et offensant observé à Aubervilliers, aux portes de Paris, » où le drapeau du Royaume du Maroc a fait l’objet des formes les plus odieuses de haine et de profanation (arraché, brulé et piétiné) ».

« A ce tire, nous, dirigeants et membres de l’Association ALMOHAGIR, tenons à condamner sans réserve et à dénoncer fermement ce comportement abjecte et extrémiste. », a indiqué l’association dans un communiqué.

« Nous le considérons comme une atteinte systématique et grave à un symbole national sacré d’un pays, le Maroc, ancré dans une histoire millénaire, ainsi que comme une violation de son caractère sacré, auquel nul individu ni nul groupe ne saurait porter atteinte », dénonce l’association.

Et de poursuivre: « Afin de prévenir toute récidive de tels actes extrémistes et racistes, nous exhortons les autorités françaises à prendre au sérieux » ce grave incident ».

« Nous restons vigilants et attentifs et attendons les mesures qui s’imposent que prendront les autorités françaises et marocaines compétentes à l’encontre des individus ayant commis cet acte odieux et ce forfait inqualifiable contre l’un des symboles sacrés de la souveraineté marocaine », souligne l’association Al Mohagir.

L’association nantaise « Dar Al Maghreb » a pour sa part exprimé sa « vive indignation », estimant que « les vidéos largement diffusées montrent des actes ayant porté atteinte au drapeau du

Royaume du Maroc, ainsi que des propos injurieux et des comportements d’intimidation et de provocation visant plusieurs supporters marocains, parmi lesquels des femmes et des enfants ».

« De tels agissements sont contraires aux valeurs de respect mutuel et de vivre-ensemble qui unissent les différentes composantes de la société française », a condamné l’association.

« Dar Al Maghreb » rappelle que toute atteinte au drapeau national, symbole de la souveraineté et de l’unité du Royaume du Maroc, « constitue un acte inacceptable et fermement condamnable.

De même, toute forme d’incitation à la haine, d’agression verbale ou de discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine ne saurait être justifiée en aucune circonstance ».

L’association « exprime sa confiance dans les autorités françaises compétentes afin qu’elles prennent les mesures légales nécessaires pour assurer la protection des personnes, des biens et

des symboles des États, et veillent à ce que les auteurs de tels actes répondent de leurs agissements conformément à la loi ».

« Dar Al Maghreb » a également salué « le sens des responsabilités et le sang-froid dont ont fait preuve les membres de la communauté marocaine résidant en France », appelant « chacun au

calme, au respect de la loi et à ne pas céder aux tentatives de provocation ou d’incitation à la division et à la haine ».

L’ambassade du Maroc en France a saisi les autorités françaises compétentes et déposé une plainte afin que les auteurs de ces faits répondent de leurs actes, conformément à la loi.