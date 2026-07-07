« Je suis candidate à l’élection présidentielle », annonce la cheffe du RN, après sa condamnation

La cheffe du RN, Marine Le Pen, a annoncé, mardi 7 juillet, qu’elle sera candidate à la prochaine élection présidentielle, après la décision rendue en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front National (FN), l’ancien nom du Rassemblement National.

Condamnée pour détournement de fonds publics et complicité de ce délit, elle a vu sa peine d’inéligibilité réduite à 15 mois ferme, une peine déjà purgée, ce qui lui permet de se présenter au scrutin.

Invitée du journal de 20 heures de TF1, la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale a réaffirmé son innocence et confirmé son intention de se pourvoir en cassation. « Je veux aller au bout des voies de recours qui me sont offertes », a-t-elle déclaré.

La procureure générale près la cour d’appel de Paris, Marie-Suzanne Le Quéau, a indiqué sur RTL qu’une décision concernant un éventuel pourvoi en cassation serait prise « la semaine prochaine ». Elle a rappelé que cette décision relevait uniquement de la justice, tout en reconnaissant qu’elle pouvait avoir des conséquences politiques.

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