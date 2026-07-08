Maroc-France, équipes adverses, peuples frères

Ce jeudi 9 Juillet au stade de Boston deux grandes et belles équipes s’affronteront en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Pas n’importe quelles équipes : le Maroc et la France. Sur le terrain, elles seront bien sûr adversaires et les deux équipes donneront tout ce qu’elles ont pour l’emporter. Aujourd’hui, l’équipe marocaine a atteint le niveau des grandes. Ses résultats en témoignent.

Chronique – L’on a coutume de dire que le 12eme homme d’un match est le public. Les supporters français sont bien évidemment des passionnés mais les nôtres que ce soit au Royaume ou au sein de la Diaspora sont exceptionnels. Nous l’avons montré lors de la CAN, et depuis le début de cette Coupe du Monde ils se surpassent…

Partout ils sont présents, enthousiastes, motivés, fair-play, aux États-Unis bien sûr mais partout où vit notre Diaspora les Lions sont encouragés, applaudis, félicités. J’ai eu la chance d’assister au match Maroc-Brésil à Paris dans la plus grande FAN zone, installé au mythique Grand Rex, dans une ambiance époustouflante. Au Maroc après chaque match, les rues de nos villes se sont transformées en lieux de liesse absolument incroyables. Demain, c’est le Stade Moulay Abdellah qui sera mis à contribution pour accueillir 50.000 spectateurs !

Je voudrais souligner que partout les supporters Marocains ou d’origine marocaine se sont comportés de façon exemplaire. Ils ont fêté avec les jeunes français la victoire de leurs équipes respectives dans la fraternité et la joie, contrairement à d’autres supporters élevés dans la haine de la France et du Maroc. Cela doit être dit !

De nombreux appels à troubler l’après-match Maroc-France pullulent sur les réseaux sociaux. Ils émanent de ceux qui détestent le Maroc autant qu’ils détestent la France. Notre Ambassadeure Samira Sitail à d’ailleurs porté plainte après qu’ils aient déchiré, piétiné puis tenté de brûler notre drapeau à Aubervilliers, à l’issue de la victoire du Maroc contre le Canada.

Soyons vigilants et que notre jeunesse de France sache se prémunir de ces dérives et fasse triompher la dignité et le sens des valeurs que nous ont transmis nos parents.

Demain donc deux équipes adverses et non pas ennemis s’affronteront sur la pelouse. La Maroc et la France sont liés par tant de fils visibles et invisibles que ce match sera passionnant tant sur le plan sportif que sur le plan humain.

Mon propos ici n’est pas de parler politique, économie ou histoire je veux juste célébrer les liens humains qui nous unissent. Tant de Marocains vivent en France, dont toute une jeunesse bi-nationale, tant de Français vivent sur le sol du Maroc en toute quiétude, tant de familles métissées, d’enfants nés de cette addition…tant d’actions menées par les associations des deux pays en partenariat. Je citerais Génération Diaspora, l’Alliance Maroc- France, l’association de la jeunesse marocaine de Toulouse, Morocco’s 40 under 40, O2Jeunes, etc. Tant de nos jeunes étudiants peuplent les grandes écoles françaises, tant de joueurs bi-nationaux jouent dans les grands clubs français.

Je n’en finirais plus si je devais énumérer tout ce qui nous unit !

Un dernier mot : demain ce seront deux immenses équipes qui s’affronteront sur la pelouse. Chacun joueur jettera toutes ses forces dans la ‘’bataille’’. L’équipe de France ne nous fera aucun cadeau. Et nous, non plus. Et nous voulons gagner !

Il y aura un vainqueur et un vaincu. telle est la loi du foot mais il y aura surtout deux gagnants sur le plan humain car le sport lorsqu’il est compris dans la noblesse de sa pratique est rassembleur, fédérateur et vecteur de fraternité.

Le Maroc et la France sauront sur le terrain et hors du terrain donner une leçon de fair-play au monde entier.

*Ahmed GHAYET; Acteur associatif et culturel

Président de Marocains Pluriels.