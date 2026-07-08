Match Maroc-France: la rivalité sportive n’abolit pas la profondeur des liens humains

Jeudi 9 juillet 2026, à 21h00 heure de Rabat, la France et le Maroc se retrouvent à Boston en quarts de finale de la Coupe du monde, quatre ans après la demi-finale de Doha. En 2022, le Maroc devenait la première sélection africaine et arabe à atteindre le dernier carré d’un Mondial . La France s’était imposée 2-0 face au Maroc avant de céder en finale devant l’Argentine. En 2026, les Lions de l’Atlas abordent ce rendez-vous après une démonstration contre le Canada (3-0), les Bleus après une victoire étroite face au Paraguay (1-0). Les probalités donneraient la France favorite. Mais réduire ce match à un rapport de force sportif serait passer à côté de ce qu’il raconte.

Car ce quart de finale ne se joue pas seulement sur une pelouse américaine. Il se joue simultanément à Casablanca et à Saint-Denis, à Bruxelles et à Taza, dans les cafés de Barbès et sur les corniches de Rabat. Aucune autre affiche du football mondial ne mobilise à ce point une double appartenance vécue par des millions de personnes. En 2022 déjà, les célébrations avaient traversé les capitales européennes autant que les villes marocaines. Ce qui se produit alors n’est pas une tension, mais la manifestation d’une génération qui refuse de choisir entre ses héritages et qui fait de cette pluralité une force.

Sur le plan stratégique, la trajectoire marocaine ne doit rien au hasard ni à l’exploit isolé. Elle procède d’une architecture patiemment construite: l’Académie Mohammed VI de football qui a formé une partie de l’ossature actuelle, le complexe sportif Mohammed VI de Maâmora, outil de préparation parmi le plus abouti du continent, une politique d’infrastructures qui a permis d’accueillir la CAN 2025 et en 2030 le mondial co-organisé avec l’Espagne et le Portugal. La première Coupe du monde à cheval sur deux continents.

Le Maroc produit ainsi son propre modèle où le football est à la fois politique publique, levier de cohésion et instrument d’influence. Doha 2022 n’était pas une surprise. C’était la première expression visible d’un processus en cours.

Ce basculement n’est d’ailleurs pas isolé. Ce Mondial à 48 équipes, réparti sur trois pays d’accueil, enregistre lui-même une recomposition du jeu mondial où les hiérarchies héritées ne suffisent plus à prédire les soirées. Dans cette recomposition, le Maroc avance avec méthode . Sa fédération a multiplié les partenariats avec des dizaines de fédérations africaines, le Royaume accueille régulièrement les grandes compétitions continentales, et le stade y prolonge une vocation à la fois africaine et atlantique. La diplomatie du football n’y est pas une métaphore, c’est une politique, avec ses investissements, ses alliances et son horizon. Quand les Lions de l’Atlas entreront sur la pelouse jeudi, ils portent davantage qu’un maillot. Ils incarnent une stratégie d’influence assumée, lisible, construite sur deux décennies.

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Face à lui, la France demeure une puissance installée du football mondial : vivier exceptionnel, finaliste en titre, habituée des derniers carrés. Mais son match contre le Paraguay a rappelé ce que les blocs organisés peuvent lui faire subir. Le staff français lui-même, rapporte Reuters, décrit le Maroc comme une équipe disciplinée, dangereuse en transition, redoutable sur les ailes. L’ironie de l’histoire veut qu’une partie des joueurs marocains soient des centres de formation français, belges ou néerlandais. Ce duel oppose moins deux mondes étanches que deux expressions d’un même espace footballistique euro-méditerranéen, dont les circulations humaines font la richesse.

Il faudra pourtant se méfier des récits paresseux. Celui de la « revanche », d’abord . Le Maroc de 2026 ne joue pas contre son passé, il joue pour son présent. Celui du « choc des identités », ensuite qui voudrait faire de chaque but un référendum sur l’intégration. La manière dont les médias, les responsables politiques et les réseaux sociaux nommeront cette soirée pèsera autant que son résultat. Un langage de la fierté partagée est possible. Il est même le seul à la hauteur de l’événement.

Le risque existe, bien sûr : instrumentalisation politique, essentialisation, débordements que quelques-uns souhaiteront amplifier. Mais l’opportunité est plus grande encore. Celle de démontrer qu’un match de cette charge symbolique peut être une fête des deux rives et que la rivalité sportive n’abolit pas la profondeur des liens humains, économiques et culturels qui unissent Paris et Rabat.

Trois scénarios se dessinent. Une qualification française qui confirmerait la solidité d’un collectif rompu à ces rendez-vous. Une qualification marocaine qui installerait définitivement les Lions de l’Atlas parmi les grandes nations du football. Ou une soirée indécise jusqu’au bout tant les deux blocs se connaissent et se respectent. Mais quel que soit le score de jeudi, une chose est déjà acquise. Le Maroc n’est plus l’invité surprise des grandes compétitions, il en est un acteur permanent et organisateur en 2030 de l’événement lui-même. C’est cela au fond que ce quart de finale vient enregistrer. Le football n’invente rien. Et ce qu’il révèle et que le Maroc a décidé du sens de sa trajectoire — et que le monde, désormais, doit compter avec lui.