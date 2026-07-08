Donald Trump affirme que le cessez-le-feu avec l’Iran est « terminé »

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que le cessez-le-feu avec l’Iran est « terminé » , après la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.

Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l’Iran avait dénoncé une « violation flagrante du mémorandum » visant à mettre fin à la guerre.

Les Gardiens de la Révolution disent avoir frappé 85 installations sur des bases américaines au Koweït et à Bahreïn, à l’aide de missiles et de drones.

La veille au soir, l’armée américaine avait annoncé avoir frappé plus de 80 cibles en Iran, en riposte aux tirs contre trois navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.