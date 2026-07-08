Maroc – Israël : Reprise des vols directs Tel-Aviv – Marrakech après trois ans de suspension

La compagnie aérienne israélienne Arkia a annoncé la reprise de ses vols directs entre Tel-Aviv et Marrakech à partir du mois d’août, après une interruption de près de trois ans. Cette réouverture marque le premier rétablissement d’une liaison aérienne directe entre les deux pays depuis la suspension générale des vols survenue à l’automne 2023.

La compagnie aérienne israélienne Arkia a officialisé la reprise de ses services à destination du Maroc. À compter du mois d’août, le transporteur rétablira une liaison directe régulière entre l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv et l’aéroport de Marrakech-Ménara. Selon le communiqué de l’entreprise, cette ligne sera exploitée à raison de deux fréquences hebdomadaires et opérée par des appareils de type Airbus A320, pour un temps de vol estimé à six heures. Arkia précise que le calendrier prévoit un premier vol pour le 24 août, tandis que la programmation régulière s’établira à partir du 26 août. La direction de la compagnie a indiqué que ce retour opérationnel faisait suite à des démarches coordonnées avec les autorités de l’aviation civile et les services de sécurité compétents.

Cette décision met fin à une interruption totale des liaisons aériennes directes qui durait depuis près de trois ans. L’ensemble des connexions entre Israël et le Maroc avait été suspendu au lendemain des attentats du 7 octobre 2023, entraînant l’arrêt immédiat des opérations pour des motifs de sécurité.

Avant cette suspension d’octobre 2023, le réseau aérien direct entre les deux États comptait cinq liaisons distinctes opérées par quatre compagnies différentes :