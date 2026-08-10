Un séisme de magnitude 7,4 fait au moins 69 morts en Colombie

Un séisme de magnitude 7,4 a frappé lundi une large partie de la Colombie, faisant au moins 69 morts selon un bilan encore provisoire, avec d’importants dégâts dans plusieurs grandes villes du pays.

Un séisme d’une ampleur inédite depuis une décennie

Un séisme de magnitude 7,4, le plus puissant enregistré en Colombie depuis une décennie, a frappé lundi une large partie du pays, selon le Service géologique colombien (SGC). Son épicentre a été localisé près de la municipalité de San José del Palmar, dans le département du Chocó, à l’ouest du pays, à une profondeur de 96 kilomètres. La secousse a été ressentie dans de nombreuses villes du centre et de l’ouest, dont Bogota, Cali, Medellín, Manizales, Armenia et Pereira, ainsi qu’en Équateur et au Panama.

Un bilan qui s’alourdit d’heure en heure

Le gouverneur de la province de Risaralda, Juan Diego Patiño, a annoncé que le tremblement de terre avait fait 40 morts dans son département, qui comprend notamment la ville de Pereira. La gouverneure du Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a de son côté fait état d’au moins 27 morts dans son département, hors la ville de Cali. Le bilan total dépassait 69 morts en fin d’après-midi selon un décompte cumulé des autorités locales, un chiffre susceptible d’évoluer encore, les équipes de secours poursuivant leurs recherches parmi les décombres.

Des dégâts matériels considérables

Des façades d’immeubles se sont effondrées à Cali et à Manizales, où l’une des tours de la cathédrale a été endommagée. Le maire de Cali, Alejandro Eder, a fait état d’au moins 25 structures effondrées dans la ville, avec des personnes prises au piège. Sept aéroports du pays, dont ceux de Pereira, Manizales et Quibdó, ont dû suspendre leurs opérations en raison de dégâts sur leurs infrastructures. Le championnat colombien de football a annoncé le report de l’ensemble des matches prévus lundi.

Le nouveau président sur le terrain

Le président colombien Abelardo de la Espriella, entré en fonction il y a trois jours seulement, a annoncé se rendre dans l’Eje Cafetero, région la plus touchée, pour évaluer la situation. « Je serai personnellement à Pereira pour accompagner les personnes affectées et vérifier la réponse du gouvernement », a-t-il écrit sur X. Le ministre de l’Intérieur, Rodrigo Lara, a indiqué que quatre groupes de recherche et sauvetage avaient été activés depuis Bogota, Envigado, Yopal et Medellín pour appuyer les opérations sur le terrain.

Une vague de solidarité internationale

Plusieurs dirigeants étrangers ont exprimé leur solidarité avec la Colombie, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président salvadorien Nayib Bukele. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a annoncé que l’administration Trump suivait de près la situation et se tenait prête à apporter son soutien au peuple colombien et au gouvernement du président de la Espriella.