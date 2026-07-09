Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) a publié un communiqué affirmant avoir détruit des infrastructures sur quatre bases américaines situées au Koweït et à Bahreïn. L’organisation militaire iranienne justifie cette opération par des violations américaines et menace d’étendre ses actions à d’autres bases régionales en cas de nouvelle agression des États-Unis.

L’Iran affirme avoir détruit des infrastructures sur des bases américaines au Koweït et à Bahreïn

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) a annoncé avoir détruit des infrastructures et des installations importantes sur quatre bases militaires américaines. Selon le communiqué publié par l’organisation, les sites ciblés sont les bases d’Arifjan et d’Ali Al Salem au Koweït, ainsi que les bases de Juffair et de Sheikh Isa à Bahreïn.

Dans sa déclaration, l’IRGC qualifie ces installations de « bases d’occupation coloniale américaine ». L’organisation indique que ces destructions ont été exécutées « en réponse aux violations américaines ».

Le communiqué se conclut par un avertissement adressé aux forces armées des États-Unis. Les Gardiens de la révolution préviennent que si l’armée américaine « répète son agression », leurs « réponses écrasantes » seront étendues à d’autres bases américaines présentes dans la région.