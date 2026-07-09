Le bilan du double séisme au Venezuela révisé à 3 811 morts

Les autorités vénézuéliennes ont réévalué le bilan humain et matériel du double séisme survenu le 24 juin dans le nord du pays. Les données actualisées font état de 3 811 personnes décédées, de plus de 16 000 blessés et de près de 18 000 personnes ayant perdu leur logement.

Le bilan du double séisme survenu le 24 juin au Venezuela a été revu à la hausse, s’établissant désormais à 3 811 morts. Cette actualisation a été annoncée mercredi 8 juillet par le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, lors d’une intervention télévisée.

Au cours de cette déclaration, effectuée en présence de la présidente par intérim du pays, Delcy Rodriguez, les nouveaux chiffres liés à ces événements sismiques ont été communiqués. Le précédent bilan, daté du dimanche précédent, recensait 3 685 décès.

Outre le nombre de morts, Jorge Rodriguez a précisé que les secousses ont fait 16 740 blessés. Les équipes de secours ont extrait 6 462 personnes des décombres. Les données officielles indiquent également que 86 794 familles ont reçu une assistance et que 17 907 personnes se retrouvent sans logement.

Ces deux séismes, de magnitude 7,2 et 7,5, se sont produits à 39 secondes d’intervalle. Ils ont touché principalement le nord du territoire vénézuélien.