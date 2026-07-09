Explosions entendues à Bahreïn après le déclenchement des sirènes d’alerte

De fortes explosions ont retenti à Bahreïn dans la nuit de mercredi à jeudi. Ces détonations font suite au déclenchement des sirènes d’alerte par les autorités locales et à la promesse de riposte de l’Iran face aux récentes frappes américaines. Les Gardiens de la Révolution ont revendiqué une opération conjointe ciblant des installations militaires des États-Unis.

Plusieurs fortes détonations ont été entendues dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet événement s’est produit peu après que les autorités du pays ont déclenché les sirènes d’alerte aérienne afin d’avertir la population d’une attaque en cours.

Ces explosions interviennent dans la foulée des déclarations du Corps des Gardiens de la révolution islamique. L’organisation iranienne a promis de riposter aux frappes menées sur son sol par les États-Unis.

Selon les communiqués relayés par la télévision d’État iranienne, la marine et la force aérospatiale des Gardiens de la révolution ont mené une opération conjointe impliquant des missiles et des drones. Cette offensive visait 85 installations militaires stratégiques américaines réparties au Koweït et à Bahreïn, en réponse directe aux bombardements américains en Iran.