Interception de missiles et de drones au Koweït suite aux tensions irano-américaines

Le Koweït a repoussé une série d’attaques de missiles balistiques et de drones. Ces tirs, revendiqués par l’Iran, visaient des installations militaires américaines en réponse aux récentes frappes des États-Unis. Des dégâts matériels circonscrits ont été recensés sur le réseau électrique koweïtien.

L’armée koweïtienne a annoncé tôt jeudi avoir repoussé des « attaques de missiles et de drones hostiles », après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont promis de riposter aux frappes américaines contre la République islamique.

« L’état-major général de l’armée précise que les explosions entendues résultent de l’interception de projectiles hostiles par les systèmes de défense aérienne », ont indiqué les forces armées dans un communiqué sur X, initialement sans préciser l’origine des attaques.

Les autorités koweïtiennes ont par la suite détaillé l’interception de deux missiles balistiques et de treize drones iraniens entrés dans l’espace aérien du pays. Le ministère de l’Électricité, de l’Eau et des Énergies renouvelables a déclaré que des éclats liés à ces interceptions ont endommagé des lignes électriques aériennes. L’alimentation a été rétablie dans l’ensemble des zones résidentielles affectées par les coupures.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique a revendiqué le ciblage de 85 installations militaires américaines réparties au Koweït et à Bahreïn. En parallèle, le ministère de l’Intérieur de Bahreïn a activé les sirènes d’alerte antiaérienne et diffusé des consignes de mise à l’abri à sa population.

Ces opérations iraniennes répondent aux frappes menées mardi soir par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM). Les forces américaines ont ciblé 80 sites en Iran. Le CENTCOM a justifié cette action par des attaques antérieures contre trois navires commerciaux — dont un pétrolier saoudien et un qatari — transitant par le détroit d’Ormuz.

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a condamné ces tirs, les qualifiant de violation de sa souveraineté. Selon les données militaires actualisées, les systèmes de défense koweïtiens ont intercepté 383 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 906 drones depuis le début de la phase actuelle du conflit régional.