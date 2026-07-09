Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a annoncé jeudi que l’ouverture du détroit d’Ormuz s’effectuerait exclusivement selon les conditions fixées par l’Iran. Cette déclaration intervient dans un contexte de frappes militaires mutuelles entre Téhéran et Washington au Moyen-Orient.

Le négociateur en chef iranien conditionne l’accès au détroit d’Ormuz aux modalités de Téhéran

Mohammad Bagher Ghalibaf, le principal négociateur iranien dans les pourparlers avec les États-Unis, a déclaré jeudi que le détroit d’Ormuz ne serait ouvert que selon des « modalités iraniennes ».

Cette prise de parole fait suite à des échanges de frappes militaires survenus entre les forces iraniennes et américaines au Moyen-Orient.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le négociateur a affirmé que les actes d’intimidation et le non-respect des engagements de la part des États-Unis entraînent des conséquences. Il a souligné le principe de riposte de Téhéran en déclarant : « Si vous frappez, vous serez frappés ».

Concernant le détroit d’Ormuz, espace central des tensions actuelles, Mohammad Bagher Ghalibaf a précisé que son ouverture ne se ferait pas sous la pression des menaces américaines, mais demeurerait soumise aux décisions de la République islamique.