L’Europe occidentale enregistre son mois de juin le plus chaud en 2026

Selon l’observatoire européen Copernicus, le mois de juin 2026 est le plus chaud jamais enregistré en Europe occidentale, avec une température moyenne de 20,74°C. Cette hausse des températures a entraîné des milliers de décès dans plusieurs pays européens, affecté les écosystèmes marins et terrestres, et s’inscrit dans un contexte mondial marqué par le développement du phénomène El Niño.

L’observatoire climatique de l’Union européenne, Copernicus, a annoncé jeudi que le mois de juin 2026 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe occidentale. La température moyenne de la région s’est établie à 20,74°C, soit un dépassement de plus de 3°C par rapport à la normale de la période de référence 1991-2020. Cette mesure supplante le précédent record régional datant de juin 2025.

À l’échelle mondiale et pour l’ensemble du continent européen, les données classent ce mois comme le deuxième mois de juin le plus chaud recensé. Globalement, les températures ont excédé de 1,39°C la moyenne estimée de l’ère préindustrielle (1850-1900). Les températures de surface des océans ont également atteint leur niveau le plus élevé pour un mois de juin, parallèlement au développement du phénomène El Niño dans le Pacifique tropical. Des vagues de chaleur marine ont été identifiées en Méditerranée et le long des côtes atlantiques européennes.

L’Europe traverse actuellement sa troisième vague de chaleur de l’année, consécutive à des épisodes survenus en mai et en juin. Les données nationales indiquent que l’Espagne a connu son premier semestre le plus chaud et la France son mois de juin le plus chaud. Un système de haute pression s’est maintenu sur le continent européen en juin. Entre le 15 et le 30 juin, 410 millions de personnes, représentant plus des deux tiers de la population européenne, ont été exposées à des températures supérieures à 35°C.

Ces conditions météorologiques ont causé des milliers de décès, recensés principalement en France, en Espagne et en Belgique. La conjonction de la chaleur et de la sécheresse a facilité le déclenchement de feux de forêt dans le sud de la France et dans la péninsule ibérique. Copernicus note également des répercussions sur les secteurs de la pêche et de la productivité.

Samantha Burgess, représentante du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), précise que le réchauffement en Europe s’opère à un rythme supérieur à la moyenne mondiale, en lien avec des modifications de la circulation atmosphérique. Le réseau World Weather Attribution a évalué cette vague de chaleur comme la plus intense enregistrée. Selon son modèle, un phénomène de nature équivalente survenu en juin 2003 aurait présenté des températures inférieures de 2°C.