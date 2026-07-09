Visite d’une délégation du Congrès américain à Dakhla

Une délégation composée de conseillers du Congrès américain s’est rendue à Dakhla mercredi. L’objectif de ce déplacement était d’évaluer les opportunités d’investissement et les projets d’infrastructures de la région, notamment le futur port Dakhla Atlantique. Les rencontres avec les autorités locales ont porté sur le renforcement de la coopération économique entre le Maroc et les États-Unis.

Une délégation de collaborateurs du Congrès américain a effectué, mercredi, une visite dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. Ce déplacement avait pour objectif d’examiner les opportunités d’investissement et les projets d’infrastructures en cours dans la zone.

La délégation, constituée de conseillers politiques, économiques et législatifs, a rencontré le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Ali Khalil, ainsi que le président du Conseil de la région, Yanja El Khattat. Les discussions ont porté sur les secteurs moteurs de l’économie locale et sur les perspectives de coopération économique maroco-américaine. Le positionnement de la région en tant que point de transit vers le continent africain a également été abordé.

Le président du Conseil de la région a déclaré à la presse que cette visite permet d’exposer les capacités économiques locales aux représentants américains. Des présentations, assurées par le Conseil de la région et le Centre régional d’investissement (CRI), ont détaillé les projets en cours dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture et du tourisme.

Fayçal Sahmani, directeur général par intérim du CRI, a indiqué que les membres de la délégation ont été informés des mesures spécifiques prises pour accroître l’attractivité économique de la région.

Le programme de la délégation a inclus une visite du chantier du port Dakhla Atlantique. Un point d’étape sur l’avancement des travaux de cette infrastructure y a été présenté, suivi d’un passage par plusieurs sites de la ville.