Le chancelier allemand Friedrich Merz a exposé jeudi devant le Bundestag un programme de réformes gouvernementales. Ce plan prévoit des modifications de la fiscalité, des retraites, du système de santé et du marché du travail. Il inclut un allègement de l’impôt pour les revenus faibles et moyens, compensé par une hausse de la contribution pour les hauts revenus, ainsi que des mesures de flexibilité pour les entreprises et de renforcement des capacités de défense.

Le chancelier allemand annonce un allègement fiscal pour les salariés et une baisse de la bureaucratie

Le chancelier fédéral allemand, Friedrich Merz, a présenté jeudi un programme de réformes devant le Parlement fédéral (Bundestag). Dans sa déclaration gouvernementale, il a indiqué que ce plan a pour objectifs de moderniser l’économie, d’alléger la fiscalité des salariés et de maintenir le modèle social du pays, qu’il décrit comme fort sur les plans économique, politique et social.

Ce paquet de réformes, validé par les partis de la coalition gouvernementale, cible particulièrement les domaines de la fiscalité, des retraites, de la santé et du marché du travail. Sur le plan fiscal, le gouvernement prévoit une réduction de l’impôt sur le revenu pour les ménages à revenus faibles et moyens, en ciblant spécifiquement les familles. En contrepartie, la contribution fiscale des revenus les plus élevés sera augmentée.

Le plan inclut également des mesures destinées à offrir de la flexibilité aux entreprises, à réduire la bureaucratie administrative et à dynamiser le marché du travail. Dans son discours, Friedrich Merz a fait état d’indicateurs économiques à la hausse, mentionnant la création de plus de 3 000 entreprises entre janvier et juin 2026, ainsi que des prévisions d’augmentation de la production industrielle pour les mois de mai et juin.

Sur le volet sécuritaire, le chancelier a réaffirmé l’objectif de rétablir les capacités de défense de l’Allemagne. Il a conclu son intervention en faisant référence au récent sommet de l’Otan organisé à Ankara, qualifiant l’Alliance d’« unie, forte et sûre d’elle ».